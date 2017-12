"Iliescu, replica pentru Parchet: In Romania a avut loc o Revolutie, indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze unii"

Parchetul General incepe sa faca lumina dupa 28 de ani

in decembrie 1989 nu a existat vid de putere

Este cert faptul ca diversiunea a existat, s-a manifestat complex pe mai multe planuri, fiind cauza principala a numeroaselor decese

probe importante, de natura sa stabileasca adevarul privind Revolutia, au fost distruse sau alterate

Fostul presedinte a scris pe blogul personal ca ce s-a intamplat in urma cu 28 de ani "a fost o schimbare radicala de sistem politic"."Se implinesc, azi, 22 decembrie 2017, douazeci si opt de ani de la victoria revoltei populare care a marcat inceputul Revolutiei Romane.In decembrie 1989 in Romania a avut loc o Revolutie, indiferent de ceea ce se straduiesc sa acrediteze cei carora acest act de demnitate nu le este pe plac.A fost o schimbare radicala de sistem politic, s-au schimbat dramatic institutiile statului, natura lor, s-a trecut de la un regim totalitar la unul democratic.Au aparut institutii noi, noi drepturi si libertati civice, Romania s-a deschis spre lume", a scris Iliescu.Fostul sef al statului mentioneaza ca "democratia s-a construit pe jertfa unor oameni", motorul principal al schimbarii fiind nevoia de libertate si democratie."Nevoia de libertate, de democratie, a jucat rolul de motor al schimbarii. Privatiunile de tot felul, umilintele unei vieti la limita supravietuirii, din ultimii ani ai ceausismului, au fost declansatorul revoltei populare.O revolta care mocnea, Timisoara fiind locul in care ea a izbucnit la suprafata, dupa ce la Iasi, represiunea Securitatii a inabusit o actiune similara.Democratia s-a construit pe jertfa unor oameni, care au pus viata lor la temelia noii Romanii, jertfa pe care o onoram, si o regretam, in acelasi timp, pentru ca nimeni n-ar trebui sa fie obligat sa se sacrifice pentru ideile si credintele lui.Pentru ca jertfa lor sa aiba un sens pentru noile generatii, trebuie ca, alaturi de drepturi si libertati, sa invatam sa ne asumam si responsabilitatile care deriva din starea noastra de cetateni", mai sustine Ion Iliescu."Mostenirea Revolutiei Romane este una eminamente pozitiva, si ea trebuie aparata de toti cei care cred in libertate si in democratie. Ma inclin in fata memoriei tuturor celor care au luptat pentru libertate in anii totalitarismelor romanesti, a celor care, in decembrie 1989, au facut posibila schimbarea care a adus Romania in familia natiunilor europene", a conchis fostul presedinte.La inceputul saptamanii, Parchetul General a anuntat ca au fost descoperite noi probe care fac lumina in Dosarul Revolutiei din decembrie '89.A fost stabilita componenta comandamentului politico-militar care a preluat, in timp foarte scurt, dupa fuga presedintelui in exercitiu, puterea totala in Romania."Referitor la acest aspect a existat o eficienta colaborare cu principalele facultati de drept din tara (Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi), concluzionandu-se, fara echivoc, faptul ca. In aceasta etapa a anchetei, este posibila o mai buna stabilire a conduitei membrilor noii puteri politico-militare si actiunile de legitimare a acesteia pe plan intern si international", explica Parchetul.De asemenea, a fost realizata edificarea partiala referitoare la "declansarea si executarea diversiunii militare incepand cu seara zilei de 22 decembrie 1989"., vatamari corporale si distrugeri survenite", precizeaza Parchetul ICCJ."Nu in ultimul rand, este important de precizat faptul ca, dupa anul 1989,, ceea ce face dificila stabilirea, cu claritate, a unui raport de cauzalitate intre anumite conduite, actiuni sau inactiuni si consecintele deosebit de grave ale evenimentelor din decembrie 1989", mai noteaza Parchetul.A.D.