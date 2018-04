Iohannis a aprobat urmarirea penala a lui Ion Iliescu si Petre Roman in Dosarul Revolutiei

Ion Iliescu , membru si presedinte al Consiliului Frontului Salvarii Nationale (din 22 decembrie 1989), organism care de facto a exercitat puterea executiva si legislativa centrala, comportandu-se ca un Guvern pana la aparitia Decretului-Lege nr. 2 din 27 decembrie 1989, cand presedintele consiliului a primit rolul unui sef de stat, iar atributiile legislative ale consiliului au fost separate de cele executive, ce necesita autorizare pentru intervalul 22-27 decembrie 1989.

, membru al Consiliului Frontului Salvarii Nationale, din 22 decembrie 1989, numit oficial prim-ministru al Guvernului Romaniei prin Decretul nr. 1 din 26 decembrie 1989, ce necesita autorizare pentru perioada 22-31 decembrie 1989. Gelu Voican Voiculescu, membru al Consiliului Frontului Salvarii Nationale din 22 decembrie 1989, numit oficial vice prim-ministru al Guvernului Romaniei prin Decretul nr. 5 din 28 decembrie 1989, ce necesita autorizare pentru perioada in perioada 22-31 decembrie 1989.

Parchetul General incepe sa faca lumina dupa 28 de ani

"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis vineri, 13 aprilie a.c., ministrului Justitiei cererea de urmarire penala fata de domnul Iliescu Ion, de domnul Roman Petre si de domnul Voiculescu Gelu - Voican, pentru faptele ce fac obiectul dosarului penal nr. 11/P/2014 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Parchetelor Militare, sub aspectul savarsirii de catre acestia a infractiunii contra umanitatii, prevazuta de art. 439 alin. (1) lit. a), g), i) si k) Cod Penal, cu aplicarea art. 5 Cod penal, urmand a se proceda conform legii, avand in vedere solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) teza intai din Constitutia Romaniei, republicata, ale art. 12 si art. 18 din Legea nr. 115/1999, precum si a celor retinute prin Deciziile Curtii Constitutionale nr. 93/1999, nr. 665/2007 si nr. 270/2008", informeaza Administratia Prezidentiala intr-un comunicat remis Ziare.com.Cererea de urmarire penala a fost trimisa la Cotroceni pe 2 aprilie. Parchetul preciza atunci ca are nevoie de avizul sefului statului tinand cont de functiile detinute de cei trei:La sfarsitul anului trecut, Parchetul General a anuntat ca au fost descoperite noi probe care fac lumina in Dosarul Revolutiei din decembrie '89.A fost stabilita componenta comandamentului politico-militar care a preluat, in timp foarte scurt, dupa fuga presedintelui in exercitiu, puterea totala in Romania."Referitor la acest aspect a existat o eficienta colaborare cu principalele facultati de drept din tara (Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi), concluzionandu-se, fara echivoc, faptul ca in decembrie 1989 nu a existat vid de putere. In aceasta etapa a anchetei, este posibila o mai buna stabilire a conduitei membrilor noii puteri politico-militare si actiunile de legitimare a acesteia pe plan intern si international", explica Parchetul.De asemenea, a fost realizata edificarea partiala referitoare la "declansarea si executarea diversiunii militare incepand cu seara zilei de 22 decembrie 1989"."Este cert faptul ca diversiunea a existat, s-a manifestat complex pe mai multe planuri, fiind cauza principala a numeroaselor decese, vatamari corporale si distrugeri survenite", precizeaza Parchetul ICCJ."Nu in ultimul rand, este important de precizat faptul ca, dupa anul 1989, probe importante, de natura sa stabileasca adevarul privind Revolutia, au fost distruse sau alterate, ceea ce face dificila stabilirea, cu claritate, a unui raport de cauzalitate intre anumite conduite, actiuni sau inactiuni si consecintele deosebit de grave ale evenimentelor din decembrie 1989", mai noteaza Parchetul.