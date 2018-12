Ion Caramitru, dupa 29 de ani, despre ce s-a intamplat de fapt la Revolutie: Am fost pacaliti cu totii!

"Trebuia sa-si capete legitimitatea"

"Fratilor, am invins", strigau, pe 22 decembrie 1989, revolutionari aflati in Studioul 4 al Televiziunii Romane Libere, in frunte cu Ion Caramitru si Mircea Dinescu.La 29 de ani de la acele momente, Ion Caramitru explica ce crede acum despre acele momente. Intr-un interviu pentru revista Newsweek , Caramitru a rememorat cum s-au derulat eveimentele in curtea si studioul televiziunii."A aparut si Sergiu Nicolaescu, un personaj de trista amintire. Stiam exact ce-i poate pielea, ce servicii a facut partidului in calitate de secretar al organizatiei de baza a Studioului Bucuresti. Era un tovaras cu foarte bune prestante comuniste si cu foarte multe servicii aduse PCR.", rememoreaza Caramitru.Prezenta in studioul de televiziune era mai degraba pentru ca grupul din jurul lui Ion Iliescu sa fie legitimat pentru a veni la putere. In plus, circulau diverse zvonuri privind succesiunea in fruntea statului."Cei care voiau sa vina la putere trebuiau sa-si capete o legitimitate pe care nu o aveau. Iesise Iliescu pe strada contra lui Ceausescu? Iesisera Verdet si cei care au incercat sa faca guverne? Nu. Din contra, ei erau in birouri. Au vrut sa vina la putere, dar era nevoie sa fie gasite modalitati de a-si castiga legitimitatea. Iliescu reprezenta aripa anticeausista din PCR. Pornind de la faptul ca se stia ca Ceausescu e bolnav, vorbindu-se despre succesiune, existau doua zvonuri., baiat bun, betivan, curvar. Se zicea ca, daca vine asta, o sa putem si noi sa bem mai mult, sa avem gagici mai multe., comunistul cu fata umana, vorbitor bun, mai libertin, sa zicem, dar care era viitorul in cadrul puterii comuniste, nu a alteia. Ori, odata schimbat violent regimul, toate institutiile - Securitatea, Armata, nomenclatura de partid de grad doi sau trei - s-au temut de moarte. Cine putea sa le garanteze si viata, si viitorul? Unul de-al lor, cu care sa poata face jonctiunea, ceea ce au si facut.", isi aminteste Caramitru.