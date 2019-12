Ion Iliescu, despre Revolutie: Este momentul sa incetam sa mai cautam vinovati

Ziare.

"Romania s-a schimbat mult in ultimii treizeci de ani. Si, cu toate greselile, si esecurile, schimbarea a fost una in bine. Binele nu este nici atat de mare, precum ni-l dorim, dar nici atat de mic pe cat ne place sa spunem. Binele este opera colectiva, asa cum Revolutia si schimbarile care au insotit-o au fost opera colectiva.", a scris Ion Iliescu, printre altele, pe blog.Postarea vine in conditiile in care el este inculpat pentru crime impotriva umanitatii in Dosarul Revolutiei. Ion Iliescu a mai scris si ca "Revolutia Romana a fost un mare moment de demnitate al poporului roman. Si ne lasa o mostenire: democratia, care insa nu este un dat. Pentru ea trebuie luptat permanent. Pentru ca stim ce inseamna lipsa ei. Si nu putem accepta revenirea la totalitarism. La fel de periculos este procesul de golire de continut a democratiei, marginalizarea institutiilor ei fundamentale, Parlamentul, in special, transformarea partidelor politice intr-un soi de spectatori, menite doar sa dea impresia de pluralism politic, si, ceea ce nu putem accepta, deposedarea poporului de suveranitatea sa, prin anularea, pe diverse cai, a votului sau.Ne aflam intr-un moment critic in dezvoltarea regimului politic romanesc. Si el nu are cum sa nu se reflecte in plan economic si social".Iliescu subliniaza ca tara noastra s-a schimbat mult in ultimii 30 de ani, schimbarea fiind una in bine."Romania s-a schimbat mult in ultimii treizeci de ani. Si, cu toate greselile, si esecurile, schimbarea a fost una in bine. Binele nu este nici atat de mare, precum ni-l dorim, dar nici atat de mic pe cat ne place sa spunem. Binele este opera colectiva, asa cum Revolutia si schimbarile care au insotit-o au fost opera colectiva. Este momentul sa incetam sa cautam vinovati in orice situatie in care este nevoie de solutii. Sa ne asumam responsabilitati, ca niste cetateni constienti de drepturile, libertatile si obligatiile noastre.Am parcurs, impreuna, un drum lung de la totalitarism la Presedintia prin Rotatie a Consiliului Uniunii Europene. Este imaginea sintetica a progresului nostru timp de treidecenii. Poate ca unora li se pare ca ne-a luat prea mult timp sa ajungem aici. Timpul istoric ne spune altceva.Aderarea la Uniunea Europeana si la NATO a fost proiectul strategic al natiunii romane in acesti ani. Acum proiectul este epuizat si, impreuna, prin consens, dincolo de convingerile noastre politice, trebuie sa dam natiunii un nou proiect strategic, axat pe consolidarea democratiei, redefinirea misiunilor statului, reducerea decalajelor de dezvoltare si combaterea inegalitatilor economice si sociale, continuarea cresterii economice in ritm inalt.Am incredere in judecata sanatoasa a romanilor, in capacitatea lor de a se mobiliza, atunci cand este pus in discutie interesul national. Am incredere in institutiile democratice pe care le-am construit. Sunt convins ca ele vor rezista tuturor celor care cred ca intoarcerea la totalitarism este solutia problemelor societatii romanesti. Daca ar fi asa, ne-am pune iarasi in afara lumii democrate", se mai arata in postare.Puteti citi postarea integrala aici