Nu noi trebuie sa-i pedepsim pe Voican Voiculescu si Ion Iliescu. Cine arunca primul piatra sa fie cautat 30 de ani

Victimele ororii comuniste au murit in jurul lor, o sora si-a vazut fratele murind pentru libertate, un altul nu si-a mai vazut copilul niciodata, dar ei, vinovatii, criminalii morali, uzurpatorii au crescut din aceste morti, nepedepsiti, pana cand cineva nu a mai rabdat si a aruncat prima piatra.Nu e treaba noastra sa il fi pedepsit pe Gelu Voican Voiculescu, iar daca am ajuns pana in acest punct , inseamna ca am fost facuti sa credem ca nu mai avem nimic de pierdut.Ca nu mai putem fi lucizi, ca nu ne mai putem repara vietile, la 30 de ani de cand ticalosii dintre cei mai ticalosi au regizat deturnarea momentului zero al democratiei Ura pe care complicitatile cu Iliescu, la fel de odioase ca acelea din comunism, ne-au bagat-o pe gat, injectata in spitalele fara medici si medicamente, scursa seara de seara din platourile unor televiziuni de cazarma, a ajuns la paroxism.Victimele mor, parintii incep si ei sa ne moara si dreptatea nu s-a facut.Pana s-o limpezi lumea despre care Elisabeta Rizea inca credea ca exista, pusa la pastrare, dosita in causul unor palme batrane, pusa la dospit pentru ca nepotii sa nu creada ca toti cei de dinainte au fost rai si ticalosi, toti cei care au vrut o farama de dreptate se duc cu tristete, dupa ce isi vor fi condus copiii la aeroport si vor fi ramasi singuri, in tara in care lui Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu nu le mai este suficienta puterea pe care si-au luat-o, ar vrea mai mult, sa isi intinda mana la sarutat.Sa comemoreze ei mortii de la Revolutie, intr-un ritual barbar in care oamenii aceia care s-au sacrificat sa moara o data si inca o data si pana si gropile lor de mormant sa fie furate. Sa se plimbe ei prin Piata Universitatii, batrani si acriti, visand acum doar puterea de a fi adoratii multimilor care habar nu au ce e aceea puterea.Si atunci, cum sa nu iti pierzi ratiunea si sa nu arunci prima piatra?Cea mai mare crima a criminalilor e sa transforme victima in ucigas. Sa isi treaca ticalosia in celalalt, sa batjocoreasca victima prinzand-o complice. Asta au facut si la Aiud, si la Pitesti, in experimentele maligne ale torturilor.Nu e treaba noastra sa il pedepsim pe Gelu Voican Voiculescu si ura pe care a simtit-o cel care a dat e din vina statului care a permis retelele de complicitati si impiedicarea dreptatii.Violenta nu trebuie permisa, mai ales in aceste cazuri, pentru ca ea loveste tot in victime si tot noua, tuturor, ni se face rau.Dar acela care a aruncat primul piatra trebuie vindecat si macar si identificarea si pedepsirea lui sa le ia autoritatilor tot 30 de ani, macar atata dreptate sa fie.