Procurorii au extins urmarirea penala in Dosarul Revolutiei: Iliescu a acceptat si oficializat masuri diversioniste cu caracter militar

Magistratii militari au dispus extinderea si efectuarea in continuare a urmaririi penale pentru infractiuni contra umanitatii fata de fostul presedinte al Consiliului Frontului Salvarii Nationale (CFSN), fiind vizate fapte comise in intervalul 27 - 31 decembrie 1989, pentru care nu este necesara indeplinirea unei conditii prealabile de autorizare.Fostul presedinte Ion Iliescu a sosit, marti dimineata, la Parchetul General, unde a fost citat pentru a i se aduce la cunostinta ca pe numele lui a fost inceputa urmarirea penala in Dosarul Revolutiei pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii.Procurorii militari au mai dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunii contra umanitatii fata de general locotenent (r) Rus Iosif, la data savarsirii faptelor, comandant al Aviatiei Militare si membru al Consiliului Militar Superior, si fata de amiral (r) Dumitrescu Emil, la data savarsirii faptelor cpt. rang I.Anchetatorii arata ca, in calitate de comandant al Aviatiei Militare si membru al Consiliului Militar Superior, Iosif Rus ar fi dat ordine cu caracter diversionist."Astfel, in seara zilei de 22.12.1989, din proprie initiativa si fara drept, acesta a insistat in emiterea unui ordin prin care a solicitat ca in sprijinul microgarnizoanei Aeroportului International Otopeni sa fie trimisa o subunitate a trupelor de Securitate.Acest ordin, dat de o persoana ce nu avea dreptul sa intervina in organizarea pazei si apararii Aeroportului Otopeni (cu plan propriu de aparare), a produs o ruptura informationala si de comunicare intre fortele angrenate in paza si apararea acestui obiectiv, constituind sursa unei grave confuzii, factori esentiali ce au creat premisele focului fratricid intre militarii MApN si cei ai trupelor de Securitate sosite in sprijin.Fara acest ordin, neregulamentar si inutil, nu ar fi fost posibila tragedia survenita in dimineata zilei de 23.12.1989, in urma careia au decedat 48 de persoane (40 militari) si alte 15 au fost ranite", acuza procurorii.Fata de Rus ar exista probe care demonstreaza ca, pe 23 decembrie 1989, acesta a dat ordin ca elicopterelor de la Regimentul 61 Elicoptere Boteni sa le fie schimbate, prin revopsire, cocardele tricolore de pe fuzelaj si inlocuite cu alte insemne, de alt format geometric."In conditiile in care gl. lt. (r) Iosif Rus a ordonat, in mai multe randuri, ca aparatele de zbor amintite sa efectueze diverse misiuni deasupra Capitalei (TVR, Cimitirul Ghencea etc.) si in alte zone, cu scopul combaterii presupusilor teroristi, au fost generate confuzii si suspiciuni intemeiate la nivelul militarilor dispusi la sol pentru paza diverselor obiective, situatie care a dus la deschiderea focului fratricid si cresterea in intensitate a psihozei teroriste. De mentionat ca toate afirmatiile facute cu privire la existenta elementelor teroriste s-au dovedit ulterior a fi false", mai arataa procurorii militari.In cazul lui Cico Dumitrescu se arata ca acesta, in tinuta militara, ar fi lansat personal prin intermediul TVR (incepand cu 22 decembrie 1989, orele 14:25) informatii false, cu caracter diversionist, "ce au avut drept efect instaurarea la nivelul intregii tari a psihozei fenomenului terorist, cu consecintele grave aratate mai sus, respectiv pierderi de vieti omenesti, vatamari corporale si lipsirea de libertate a numeroase persoane pe teritoriul Romaniei"."Acelasi militar a facut parte din comandamentul militar existent in TVR, iar din aceasta pozitie a desfasurat activitati ce au avut drept efect intensificarea psihozei cu privirea la activitatea elementelor teroriste", au concluzionat procurorii.Ion Iliescu a ajuns la Parchet in jurul orei 9:00. Si-a facut cu greu loc printre jurnalisti, dar nu a raspuns la nicio intrebare.Fostul presedinte a plecat dupa aproximativ o ora si jumatate, in jurul orei 10:30, tot fara a face vreo declaratie.Pe 13 aprilie, presedintele Klaus Iohannis a dat aviz favorabil cererii procurorilor de urmarire penala pe numele lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu.Iata si reactia lui Ion Iliescu: Stau cu capul sus la judecata istoriei , dar si a lui Petre Roman.Pe 18 decembrie 2017, Parchetul Militar anunta ca, in urma administrarii de probe in Dosarul Revolutiei , concluzia anchetatorilor este ca in decembrie 1989 nu a existat vid de putere.Procurorul militar Marian Lazar declara atunci ca a existat o diversiune militara incepand cu seara zilei de 22 decembrie 1989, aceasta fiind principala cauza a numeroaselor decese, vatamari corporale si distrugeri.In plus, procurorii au identificat, inclusiv prin probe testimoniale, sursa sunetului cu efect de panica (emis la data de 21 decembrie 1989, in timpul discursului lui Nicolae Ceausescu), ce a contribuit, alaturi de alte elemente, la dezorganizarea mitingului din Piata Palatului si la declansarea protestelor in Bucuresti.Totodata, procurorii sustineau ca au existat diversiuni exercitate asupra cadrelor de comanda ale UM 01417 Targoviste, locatia unde s-a aflat cuplul Ceausescu, dar si ordine venite de la varful ierarhiei militare privind eliminarea fizica a cuplului prezidential.