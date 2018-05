Procurorii au explicat de ce Iliescu conducea tara la Revolutie: A reactivat in functii mai multi generali aflati in rezerva si a constituit tribunalul care i-a condamnat pe sotii Ceausescu

Acuzatiile procurorilor

Care sunt deciziile diversioniste

Iliescu nu a dat declaratii

Anuntul magistratilor

Ziare.

com

Procurorii militari au extins marti ancheta in cazul lui Ion Iliescu pentru infractiunea de crime contra umanitatii pentru intervalul 22 - 27 decembrie 1989, fapte facute in calitate de presedinte al CFSN.Consiliul s-a comportat ca un Guvern, pana la aparitia Decretului-Lege nr. 2 din 27 decembrie 1989, cand presedintele Consiliului a primit rolul unui sef de stat, iar atributiile legislative ale Consiliului au fost separate de cele executive.Ion Iliescu s-a prezentat, marti dimineata, la sediul Parchetului General, pentru a i se comunica oficial ca a fost extinsa ancheta in Dosarul Revolutiei.Potrivit procurorilor, Ion Iliescu, in calitate de initiator si coordonator al comandamentului unic de conducere (organism politico-militar) iar, mai apoi, in calitate de presedinte al CFSN (care si-a subordonat Consiliul Militar Superior), ar fi acceptat si oficializat masuri cu caracter militar, dintre care unele au avut un evident caracter diversionist.Autoritatea lui Iliescu, pentru toata perioada de dupa 22 decembrie 1989 orele 16:00, ar rezulta din multitudinea deciziilor acestuia, dintre care unele cu caracter strict militar."Printre aceste decizii se numara reactivarea general (r) Militaru Nicolae si numirea acestuia in functia de ministru al apararii, schimbarea din functie a general lt. Stanculescu Victor Atanasie, eliberarea din functie a generalului Guse Stefan si numirea sa pe una inferioara, constituirea Tribunalului Militar Exceptional ce i-a judecat pe sotii Nicolae si Elena Ceausescu si aducerea din rezerva, respectiv numirea in functii de comanda a mai multor generali", arata procurorii militari."Deciziile diversioniste" ar fi avut caracter general, fiind vizate toate centrele urbane importante ale Romaniei.- deplasarea unor efective militare (eterogene, inclusiv din punctul de vedere al comenzii militare), complet echipate de lupta, inclusiv cu armament greu, in mod voit fara o eficienta coordonare, in interiorul marilor aglomerari urbane ale tarii;- darea de ordine privind deplasarea unor unitati militare pe timp de noapte, fara asigurarea comunicarii necesare cu celelalte unitati militare dispuse deja in teren;- solicitarea repetata prin intermediul TVR ca populatia civila, partial inarmata, sa participe activ la apararea unor obiective urbane importante.Aceste actiuni s-au desfasurat pe fondul psihozei teroriste generalizate induse prin raspandirea in mod repetat a unor informatii false privind actiuni ostile, intense si diversificate, apartinand "dusmanului terorist".Informatiile ar fi fost diseminate prin intermediul comunicatiilor militare si civile.Fostul presedinte a ajuns la Parchet la ora 09:10, insa a refuzat sa raspunda intrebarilor adresate de jurnalisti. Acelasi a fost cazul si la iesirea din sediu, dupa mai putin de o ora.Iliescu era suspect deja de infractiuni contra umanitatii in perioada 27 - 31 decembrie 1989, marti fiindu-i comunicat ca perioada de cercetare s-a extins, respectiv 22 - 27 decembrie 1989.Adrian Georgescu, avocatul lui Ion Iliescu, a declarat ca fostul presedinte al Romaniei se considera nevinovat in dosar si ca acesta a fost de buna credinta. El a fost asteptat la iesire de un contestatar, care i-a strigat: "Criminalule!"."Dupa cum ati observat in dosarul cu Mineriada, scenariul e acelasi. A fost anuntat de catre procurorul general faptul ca acel dosar va ajunge in instanta, au fost stabilite niste termene. Acelasi lucru se intampla si astazi in Dosarul Revolutiei. Dosarul va ajunge in instanta, asta v-o spun eu din perspectiva mea si din experienta pe care o am", a spus avocatul citat de News.ro.Intrebat daca fostul presedinte se astepta sa fie pus sub acuzare in acest dosar, aparatorul lui Iliescu a raspuns: "Nimeni nu se asteapta sa fie pus sub acuzare. Nici dumneavoastra nu cred ca ati avea astfel de asteptari, indiferent in ce situatie v-ati afla din perspectiva penala. La momentul ala credeti ca cineva se gandea ca peste 30 de ani o sa raspunda pentru o chestiune care la ora aia i s-a parut onesta si absolut corecta?", a mai spus Adrian Georgescu.Amintim ca in 17 aprilie magistratii militari au dispus extinderea si efectuarea in continuare a urmaririi penale pentru infractiuni contra umanitatii fata de fostul presedinte al Consiliului Frontului Salvarii Nationale (CFSN), fiind vizate fapte comise in intervalul 27 - 31 decembrie 1989, pentru care nu este necesara indeplinirea unei conditii prealabile de autorizare.Pe 13 aprilie, presedintele Klaus Iohannis a dat aviz favorabil cererii procurorilor de urmarire penala pe numele lui Ion Iliescu , Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu.Iata si reactia lui Ion Iliescu: Stau cu capul sus la judecata istoriei , dar si a lui Petre Roman Pe 18 decembrie 2017, Parchetul Militar anunta ca, in urma administrarii de probe in Dosarul Revolutiei, concluzia anchetatorilor este ca in decembrie 1989 nu a existat vid de putere Procurorul militar Marian Lazar declara atunci ca a existat o diversiune militara incepand cu seara zilei de 22 decembrie 1989, aceasta fiind principala cauza a numeroaselor decese, vatamari corporale si distrugeri.In plus, procurorii au identificat, inclusiv prin probe testimoniale, sursa sunetului cu efect de panica (emis la data de 21 decembrie 1989, in timpul discursului lui Nicolae Ceausescu), ce a contribuit, alaturi de alte elemente, la dezorganizarea mitingului din Piata Palatului si la declansarea protestelor in Bucuresti.Totodata, procurorii sustineau ca au existat diversiuni exercitate asupra cadrelor de comanda ale UM 01417 Targoviste, locatia unde s-a aflat cuplul Ceausescu, dar si ordine venite de la varful ierarhiei militare privind eliminarea fizica a cuplului prezidential.