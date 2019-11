S-a stabilit primul termen in Dosarul Revolutiei. Inalta Curte are program special. 5.000 de persoane trebuie audiate

Ziare.

Pentru acest proces au fost emise citatii pentru 5.000 de persoane, iar instanta suprema precizeaza intr-un comunicat ca va avea program special."Avand in vedere ca, la data de 29 noiembrie 2019, pe rolul Sectiei penale aInaltei Curti de Casatie si Justitie se afla dosarul nr.1045/1/2019/a1, in care au fostemise citatii pentru aproximativ 5.000 de persoane, in vederea asigurariidesfasurarii activitatii in bune conditii si pastrarii ordinii la sediul Inaltei Curti deCasatie si Justitie aducem la cunostinta publicului urmatoarele masuri:- vineri, 29 noiembrie 2019, Arhiva Sectiei I civile, Arhiva Sectiei a II-acivile si Arhiva Completurilor de 5 judecatori nu vor desfasura program cupublicul;- Registratura generala si Arhiva Sectiei penale vor desfasura program cupublicul conform orarului afisat;- accesul publicului in incinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentrudosarul nr.1045/1/2019/a1, va fi permis incepand cu ora 7:30" Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu si fostul sef al Aviatiei Militare Iosif Rus au fost trimisi in judecata , in aprilie, in Dosarul Revolutiei.