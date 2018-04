Teodor Brates, crainicul TVR de la Revolutie, acuzat de infractiuni contra umanitatii: A fost principalul factor de diseminare a stirilor false

Nu a facut declaratii

Acuzatiile in cazul lui Ion Iliescu

Procurorii arata ca Teodor Brates, care in decembrie 1989 era adjunct al redactorului sef al Redactiei "Actualitati" din TVR, "a fost principalul factor de diseminare a stirilor false, cu caracter diversionist, in acest fel contribuind intr-o foarte mare masura la instalarea psihozei teroriste ce a afectat profund intreaga populatiei a Romaniei (militari si civili) "."Mesajele televizate ale suspectului s-au referit la atacuri teroriste asupra obiectivelor militare si civile, apa otravita, cladiri minate, diverse conduite abominabile ale asa-zisilor teroristi, atacuri cu elicoptere, desanturi aeriene, coloane de blindate in deplasare etc.Repetarea acestui gen de dezinformare a facut ca psihoza terorista sa atinga cote paroxistice si astfel sa constituie principala cauza a numeroaselor pierderi de vieti omenesti, vatamari si distrugeri petrecute in timpul evenimentelor revolutionare", acuza procurorii militari.Teodor Brates a ajuns la Parchetul General, miercuri dimineata, in jurul orei 9:00 si a stat mai putin de o ora. El nu a raspuns intrebarilor jurnalistilor nici la sosirea si nici la plecarea de Parchet.In decembrie 1989, Brates era redactor-sef adjunct la programul de Actualitati din Televiziunea Romana si a fost "amfitrionul" Revolutiei la TV, transmitand in direct aproape 70 de ore in zilele de 22, 23 si 24 decembrie 1989.Amintim ca procurorii au anuntat marti extinderea si efectuarea in continuare a urmaririi penale pentru infractiuni contra umanitatii in cazul fostului presedinte Ion Iliescu. Fostul presedinte al Romaniei, Ion Iliescu, este acuzat ca a acceptat si oficializat masuri cu caracter militar, dintre care unele au avut un evident caracter diversionist si ca, prin exercitarea autoritatii depline, ar fi putut interveni pentru stoparea fenomenului diversionist, insa nu a actionat in acest sens.Marti, Ministerul Public a anuntat ca procurorii militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului Generalau dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale pentru infractiuni contra umanitatii in cazul generalului locotenent in rezerva Iosif Rus, la data faptelor comandant al Aviatiei Militare si membru al Consiliului Militar Superior, si in cazul amiralului in rezerva Emil (Cico) Dumitrescu, la data savarsirii faptelor capitan rang I.