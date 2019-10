Fostul presedinte Ion Iliescu a ajuns la spital, cu probleme cardiace

Ziare.

El s-a prezentat vineri la spital, iar medicii i-au recomandat sa ramana internat pentru investigatii suplimentare si tratament.Purtatorul de cuvant al Spitalului Elias, Silvius Negoita, a declarat ca Ion Iliescu este constient, cooperant."Problemele dansului cardiace mai vechi sufera o noua decompensare si s-a hotarat ramanerea in spital pentru investigatii suplimentare si tratament.Profesorul Balanescu, seful Cardiologiei, a stat de vorba cu dansul. Au hotarat impreuna ca este mai prudent sa ramana in spital. Este constient, cooperant, acelasi Ion Iliescu pe care il stie toata lumea", a afirmat medicul. Iliescu a mai fost internat la sfarsitul lunii mai la Elias pentru evaluarea starii de sanatate, "in contextul unui sindrom febril recent instalat".In aprilie, Ion Iliescu a fost operat de medicii de la Institutul C.C. Iliescu, diagnosticul sau fiind pericardita lichidiana-tamponada cardiaca.