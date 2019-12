Guvernul explica de ce a desfiintat institutul lui Iliescu: Propaganda pe bani publici pentru contracararea cercetarilor in Dosarul Revolutiei

Guvern: Bani publici, pentru interese personale

"A generat tensiuni sociale"

Lacunele din reglementari

Desfiintat prin OUG

"Avand in vedere ca, de la infiintarea sa pana in prezent, s-a doveditde la bugetul de stat prin intermediul transferurilor realizate din bugetul Senatului Romaniei.In conditiile in care, inca de la constituirea sa, prin Legea nr. 556 din 7 decembrie 2004,iar in pofida enuntarii veniturilor proprii ca sursa de finante, inca de la inceput activitatea institutiei a fost finantat de la bugetul de stat aproape in totalitate", arata ordonanta de urgenta adoptata, luni de Executiv.Documentul mai arata ca Institutul a asigurat pozitii publice finantate din fonduri publice pentru interese personale.In care raport cu obiectul de activitate enuntat in cuprinsul legii de functionare a Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se poate constata, in mod obiectiv, faptul ca acesta nu a reprezentat in mod real un deziderat al institutiei.In fapt, evenimentele organizate de Institut au vizat, desfasurate de organele de ancheta in Dosarul Revolutiei", potrivit sursei citate.De asemenea, existenta IRRD a generat "tensiuni sociale" ori de cate ori subiectul Revolutiei din '89 revenea in actualitate, mai motiveaza Guvernul."Astfel, intreaga activitate a Institutului a fost marcata de controverse determinate de dorinta conducatorilor institutiei de a acredita o anumita viziune asupra evenimentelor din Decembrie 1989, contestata sistematic de organizatii ale revolutionarilor. Or, contrar ratiunii de functionare a unei institutii publice, Institutul Revolutiei Romane din Decembrie 1989ori de cate ori subiectul Revolutiei Romane din 1989 revine in actualitate", explica sursa mentionata.Executivul mai arata ca IRRD a beneficiat de un regim juridic atipic. Chiar daca specificul Institului e al unei fundatii mai degraba, a primit statutul de institutie publica de specialitate autonoma."In raport cu modul de organizare si functionare a Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989 constatam faptul ca acesta beneficiaza de un regim juridic atipic in structura institutionala a statului roman, in conditiile in care specificul acestuia este mai degraba al unei fundatii decat al unei institutii publice. In acest sens evidentiem atribuirea, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33 din 23 mai 2019, a statutului de, fara a fi definita sau indicata ratiunea unei astfel de reglementari extraordinare", mai arata documentul.Executivul mai observa ca nu exista reglementari in functionarea Institutului Revolutiei Romane cu privire la mandatul conducerii institutiei sau felul in care sunt luate deciziile."Totodata, constatam ca din legea de organizare si functionare a Institutuluireferitoare la mandatul conducerii institutiei si posibilitatea/imposibilitatea reinnoirii acestuia, conditii de integritate in exercitatea mandatului, revocarea membrilor forurilor de conducere, conditiile in care se iau decizii prin vot sau prezentarea rapoartelor de activitate Senatului Romaniei, din bugetul caruia este asigurata finantarea Institului.Avand in vedere faptul ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementeare nu poate fi amanata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta", conchide sursa amintita.Executivul a adoptat, luni, o ordonanta de urgenta privind desfiintarea Institutului Revolutiei Romane, condus de fostul presedinte Ion Iliescu, solicitarea fiind facuta de secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase.Institutul Revolutiei Romane s-a aflat in centrul unui scandal dupa ce a decis organizarea unui concert in 22 decembrie, gest calificat de mai multe organizatii civice drept o jignire adusa memoriei eroilor martiri ai Revolutiei din 1989 si urmasilor acestora.Ulterior, Grupul pentru Dialog Social a cerut desfiintarea imediata a Institutului Revolutiei Romane din Decembrie 1989.Institutul are ca obiect de activitate analiza stiintifica a premiselor, desfasurarii si efectelor - in plan politic, economic si social - ale Revolutiei romane din decembrie 1989, in scopul realizarii unei imagini documentate, obiective si cuprinzatoare asupra acestui eveniment cardinal din istoria contemporana a tarii noastre.Conducerea Institutului Revolutiei Romane este asigurata de un "Colegiu National", alcatuit din personalitati reprezentative ale revolutiei romane, printre care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu si Petre Roman.Iliescu si Voican Voiculescu sunt trimisi in judecata, in Dosarul Revolutiei, pentru savarsirea de crime impotriva umanitatii.