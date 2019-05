Ion Iliescu a fost internat la Spitalul Elias

Ziare.

Spitalul Elias a confirmat ca Iliescu a fost internat, vineri, dupa ce s-a prezentat cu febra."In cursul zilei de astazi (31 mai 2019), presedintele Ion Iliescu, a fost internat la Spitalul Universitar de Urgenta Elias, pentru evaluarea starii de sanatate, in contextul unui sindrom febril recent instalat", informeaza reprezentantii Spitalului. Ion Iliescu a fost operat, la inceputul lunii aprilie , de ericardita lichidiana - tamponada cardiaca, la spitatul C.C. Iliescu din Capitala.La cateva zile dupa operatia din aprilie, Iliescu a fost trimis in judecata, in Dosarul Revolutiei , pentru savarsirea de crime impotriva umanitatii.Fostul presedinte are 89 de ani si a mai fost operat la inima, fiindu-i montate cateva stenturi, una dintre operatii fiind facuta la Paris in 2007.