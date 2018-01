Fostul director general al Nuclearelectrica a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu

Acuzatiile procurorilor DNA

Ion Rotaru a fost condamnat la 6 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in forma continuata. Instanta a decis in cazul acestuia interzicerea drepturilor de a fi ales in autoritatile publice sau in orice alte functii publice, de a ocupa o functie care implica exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa o functie de conducere in cadrul unei persoane juridice in care statul este actionar majoritar timp de 5 ani dupa executarea pedepsei.Sentinta definitiva a fost data pe 15 ianuarie de Curtea de Apel Bucuresti. Ion Rotaru fusese condamnat la aceiasi pedeapsa si in faza de fond a procesului, la Judecatoria Sectorului 1. Alti doi sefi din cadrul Nuclearelectrica, Traian Cezar Irimie, fost director economic, si Gheorghe Ispas - fost director de investitii, au fost condamnati la cate 6 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu contra intereselor publice.Alti trei afaceristi implicati in acest caz au primit condamnari cu executare: Tereza Prisecaru - administrator si asociat la Tess Conex Iasi - 5 ani, iar Raducu Nemtanu si Andrei Tudor Anghelescu - Tess Conex Iasi au primit cate 5 ani si 4 ani de inchisoare. Ce implicati in acest caz trebuie sa plateasca daunele materiale catre Nuclearelectrica. Decizia este defintiva, iar instanta a mentinut masurile asiguratorii.Potrivit DNA, intre 2003 - 2005, directorii Nuclearelectrica Ioan Rotaru si Traian Cezar Irimie au semnat 3 contracte de achizitii publice si actele aditionale la acestea, cu incalcarea prevederilor legale privind atribuirea contractelor de achizitii publice. Prin incheierea si derularea defectuoasa a acestor contracte, firma Tess Conex Iasi Iasi a obtinut ilegal aproape 3 milioane de euro.Directorul de investitii, Gheorghe Ispas, a avizat un contract de achizitii in cursul anului 2003 incheiat in mod ilegal cu aceeasi firma, Tess Conex Iasi. Directorul Ispas a emis mai multe note justificative privind achizitionarea din sursa unica de tevi din inox cu incalcarea procedurilor privind achizitiile publice, societatea favorizata fiind Tess Conex Iasi.Potrivit DNA, directorii Nuclearelectrica au fost ajutati de reprezentantii firmei beneficiare a contractelor, Tereza Prisecaru, Raducu Nemtanu si Andrei Tudor Anghelescu.Raducu Nemtanua facut parte din comisiile de negociere din partea Tess Conex Iasi si nu a prezentat contractele incheiate de aceasta firma cu producatorii bunurilor ce urmau a fi achizitionate pentru a nu se observa ca preturile producatorilor erau cu mult mai mici, toate acestea in conditiile in care reprezentantii producatorilor aveau si calitatea de actionari la Tess Conex Iasi.Cu ocazia derularii procedurilor de atribuie a unuia dintre contracte, Andrei Tudor Anghelescu a participat atat in calitate de reprezentant al Nuclearelectrica - facand parte din comisia de evaluare - cat si in calitate de reprezentant al firmei Tess Conex Iasi - facand parte din comisia de negociere.Astfel, sustin procurorii DNA, firma Tess Conex Iasi a obtinut avantaje patrimoniale in cuantum de 2.433.400,22 RON. Societatea Nationala "Nuclearelectrica" S.A. s-a constituit parte civila in procesul penal cu suma de 13.493.080,3 RON, adica aproape 3 milioane de euro. Pentru recuperea pagubei, procurorii au dispus sechestrul asigurator asupra bunurilor apartinand lui Tereza Prisecaru si Tess Conex Iasi.Potrivit Topului "Forbes 500 Miliardari" Editia 2013, citat de presa locala, familia Ioan si Tereza Prisecaru, administratori ai firmelor Conex din Iasi, ocupa locul 11 in topul celor mai bogati ieseni cu o avere estimata la 9 milioane de euro. In 2009, averea familiei Prisecaru era estimata la 35-40 de milioane de euro.