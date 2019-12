Cazinoul din Constanta va fi reabilitat. Ministrul Dezvoltarii promite ca in 2 ani va redeveni perla litoralului

Ziare.

"Felicit Compania Nationala de Investitii (CNI) si toti cei implicati pentru staruinta cu care s-au luptat ani de zile pentru ca aceasta cladire simbol a Romaniei si a Constantei sa fie scoasa din degradare si pusa in valoare pentru turistii romani si straini.Imi iau angajamentul sa sustin CNI sa duca la bun sfarsit acest proiect. In 2 ani, Cazinoul din Constanta va redeveni perla litoralului Marii Negre", a declarat ministrul Dezvoltarii, Ion Stefan, prezent la semnarea contractului.In urma finalizarii procedurii de achizitie publica, asocierea Aedificia Carpati SA & SC Remon Proiect SRL & SC Profesional Construct Proiectare SRL & SC Tehnoinstal SRL a fost declarata castigatoare, valoarea contractului fiind de 56.627.697,09 lei cu TVA.Durata contractuala de realizare a investitiei este de 30 de luni (din care 3 luni dedicate activitatii de proiectare)."Inceputa acum mai bine de 100 de ani, fascinanta poveste a Cazinoului din Constanta incepe azi un nou capitol. Am asteptat acest moment inca din anul 2011, de cand am preluat acest proiect si CNI isi ia acum angajamentul ca, la sfarsitul lucrarilor, sa predea cea mai frumoasa cladire de pe intreg litoralul Marii Negre", a afirmat Manuela Patrascoiu, directorul general al Companiei Nationale de Investitii S.A., societate care functioneaza sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei Publice, si prin intermediul careia se vor realiza lucrarile de consolidare si reabilitare.In cadrul contractului se vor executa lucrari de consolidare si restaurare ale cladirii principale (S+P+1E+M, pod partial si rampa de acces catre subsol), dar si a zonelor exterioare (reabilitare platforma terasa, retele utilitati, zid de aparare si balustrada).Dupa finalizarea lucrarilor, Cazinoul va fi redat circuitului public, redevenind un centru cultural si de divertisment care va putea gazdui evenimente culturale, simpozioane, expozitii etc., astfel fiind pusa in valoare cea mai importanta cladire publica realizata in stil Art Nouveau in tara noastra.Potrivit MLPDAP, Cazinoul din Constanta este un obiectiv important, pentru care autoritatile locale si centrale au incercat inca din anul 2012 sa gaseasca fondurile si solutiile necesare pentru reabilitare si consolidare. La nivelul CNI, in perioada 2012 - 2018, au fost derulate 3 proceduri de achizitie publica privind reabilitarea acestui obiectiv de investitii.Principalele motive ale anularii procedurilor au fost reprezentate tocmai de lipsa unor operatori economici capabili sa indeplineasca toate conditiile impuse de caietele de sarcini.Finantarea obiectivului de investitii va fi asigurata de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei Publice si se realizeaza prin Compania Nationala de Investitii, in cadrul Programului National de Constructii de Interes Public sau Social, in conformitate cu prevederile OG 25/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.