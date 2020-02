Ion Stefan l-a demis pe seful Inspectoratului de Constructii Vaslui, dupa ce a venit beat la serviciu

Ziare.

"Nu am tolerat si nu voi tolera niciodata un comportament trivial din partea unui functionar care trebuie sa fie in slujba cetateanului si sa aiba o conduita si un limbaj demne de functia pe care o ocupa! Oricine procedeaza altfel nu are ce cauta in administratia publica! Nu voi ezita ca, ori de cate ori voi observa sau imi vor fi aduse la cunostinta asemenea situatii, sa iau masurile legale, astfel incat cetatenii sa nu fie umiliti sau sa le fie lezate drepturile!", a spus Ion Stefan, conform unui comunicat de presa.Seful ISC Vaslui a fost filmat la birou cand se exprima cu dificultate, posibil baut. Un jurnalist a mers la el sa se informeze de efectele unei alerte meteo."Toate problemele care sunt.. sigur si expeditiv... fara niciun fel de problema", ii spune Alexa.In imagini, Corneliu Alexa se exprima cu dificultate, nu reuseste sa isi duca propozitiile pana la capat si foloseste un limbaj trivial.De altfel, in filmare se vede cum seful ISC Vaslui abia se tine pe picioare si semneaza o serie de documente aduse de un angajat al institutiei.Reporterul a dorit sa afle mai multe informatii despre lucrarile facute prin PNDL in Vaslui, dar si despre problemele cauzate de codul galben de vant."Acum discutam sincer. Vrei? Deci, fii atent... Toate problemele care sunt... sigur si expeditiv... fara niciun fel de problema. Nu am avut, din punct de vedere institutional, deci tot...plecat. Tu acum ai venit...probleme... daca vezi, daca... nu. La noi, din punct de vedere institutional, totul a fost pregatit si corect facut", spune seful Inspectoratului de Constructii Vaslui."Tu ai venit aici ca sa vezi ca... intotdeauna...c...urile astea de...cand se intampla... ma doare in ... pe mine. N-am nicio treaba eu. (...) Meseriasule, bate palma cu bunicul. Intotdeauna am fost om corect. Ai inteles, meseriasule? Nu mor caii cand vor cainii. Caii mor... ma doare pe mine in... nu ma intereseaza", este o alta replica a directorului Cornel Alexa.Filmarea ar fi fost facuta luni.Marti, contactat de Mediafax, Corneliu Alexa a declarat ca a facut un atac de panica in urma informatiilor aparute in presa si ca articolul este "o facatura"."Sunt la doctor. Am facut un atac de panica datorita informatiilor aparute si datorita presiunilor, problemelor se serviciu. Acel articol este o facatura. Sunt neadevaruri, a fost facut cu intentie", a spus seful Inspectoratului Judetean in Constructii Vaslui, Corneliu Alexa.Reprezentantii Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, sefii directi ai lui Corneliu Alexa, au declarat pentru Mediafax ca la aceasta ora nu au nicio pozitie legata de caz: "Nu avem in acest moment nicio pozitie. Daca vom avea un punct de vedere, vom transmite".