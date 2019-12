Ministrul Dezvoltarii: Am gasit un minister al familiei, al celor care au gravitat in jurul PSD, Shhaideh, Dragnea

Ziare.

"Am gasit un minister al familiei. Ministerul Lucrarilor Publice e un minister al celor care au gravitat in jurul PSD, in jurul lui Shhaideh, in jurul lui Liviu Dragnea. Cine venea in biroul meu, a patra propozitie era 'eu sunt...' sau 'dansul este adus de... Shaideh', 'dansul este de la Teleorman'. Acest lucru a durat doua saptamani, pana cand am spus 'Stop! Opriti-va, nu mai vreau sa aud asa ceva!'.Eu constat ca in Ministerul Lucrarilor Publice nu s-a realizat vreodata vreun concurs la care sa poata participa si tineri din Romania, care au fost la scoala, care s-au pregatit. Totul cred ca a fost trucat de-a lungul timpului. Nu am auzit ca cineva sa fi intrat in Ministerul Lucrarilor Publice ca urmare a unui concurs, pe merit. Constat mai nou ca in minister sunt 12 familii - sotul la Directia, doamna la Servicii", a declarat Ion Stefan.Ministrul spune ca, in doar o ora si jumatate, a convocat Colegiul Ministerului, lucru care nu s-a mai intamplat de 12 ani.De asemenea, Stefan a precizat ca a facut restructurari."Am anuntat si voi duce la bun sfarsit ce am anuntat, ca voi realiza o prima restructurare a ministerului. Am redus cu 30% linia politica a ministerului. Erau 10 politicieni care conduceau ministerul, sase secretari de stat, si patru subsecretari de stat. Vom reduce cu 30% posturile de conducere, erau 97 de astfel de posturi de conducere. Totodata, au fost taiate 25% dintre posturile de executie", a anuntat ministrul.Intrebat cat castigau directorii din minister, Ion Stefan a raspuns: "Intrebarea dumneavoastra e corecta. Cat castigau, nu ce salariu au. Multi dintre angajatii ministerului, in afara de salariu, mai au si alte venituri, din participarea la Consilii de Administratie, din participarea ca lectori in diferite programe, proiecte europene. Vorbim de zeci de mii de lei".