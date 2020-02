S-a lasat cu acuzatii si la audierea lui Ion Stefan: Un bec a ajuns sa coste chiar si 2.000 de euro!

Ziare.

Audierea lui Ion Stefan in comisiile pentru administratie publica a fost marcata de dispute si critici. Astfel, liderul deputatilor PNL, Florin Roman, l-a criticat pe fostul ministru al Dezvoltarii Daniel Suciu, spunand ca in timpul guvernarii PSD un bec a ajuns sa coste chiar si 2.000 de euro.Reprezentantii PSD i-au reprosat lui Roman ca monopolizeaza discutia, spunandu-i ca nu este purtatorul de cuvant al ministrului Dezvoltarii. Fostul ministru al Dezvoltarii Daniel Suciu l-a acuzat pe Ion Stefan ca a blocat accesarea unor fonduri europene, prezentand si un document in acest sens."Va asumati adresa pe care ati trimis-o premierului, 'Punct de vedere privind arhitectura institutionala de gestionare a fondurilor europene privind politica de coeziune?'", a intrebat Daniel Suciu, citat de Mediafax.De asemenea, senatorii PSD l-au acuzat pe Ion Stefan ca a cerut Corpului de Control sa verifice activitatea lui Daniel Suciu, astfel incat acestuia sa ii fie facuta o plangere la DNA.La randul sau, Ion Stefan a spus, intrebat fiind despre cea mai mare realizare din mandatul anterior, ca a oprit "sifonarea" banului public, sustinand ca nu se mai platesc lucrari neverificate.De asemenea, vorbind despre alocari de fonduri, el le-a comparat la un moment dat cu marimea casei sale.La finalul audierilor, care au durat aproape doua ore, au existat discutii privind procedura de vot si numararea voturilor. Astfel, s-a anuntat ca au fost 20 de voturi "pentru" aviz negativ, fara a se mai preciza cate abtineri si voturi "impotriva" s-au inregistrat.In final, s-a precizat ca Ion Stefan a primit aviz negativ, "cu majoritate de voturi".