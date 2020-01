Un ministru PNL s-a dus singur si degeaba la DNA. Surse: A fost un exercitiu de imagine

De la cea a pornit totul

Ziare.

com

Ion Stefan s-a dus la DNA din proprie initiativa, dupa ce Radu Cristescu, fost secretar de stat in guvernul PSD, a facut mai multe acuzatii, joi seara, la Romania TV.Ion Stefan nu a fost citat de procurori in vreo calitate oficiala, nu este martor in vreun dosar si nu este vizat de vreo ancheta penala, ne-au declarat sursele citate.Acestea ne-au explicat ca Ion Stefan nu a dat nici macar o declaratie la DNA, deoarece nu este deschis un dosar in acest caz.," conchid sursele citate.Din discutia aprinsa care a avut loc joi seara intre Ion Stefan si Radu Cristescu, reiese ca ar fi vorba despre o investitie in Satu Mare care a ridicat semne de intrebare, iar fostul secretar de stat l-a acuzat pe Ion Stefan ca ar fi nereguli cu alocarile pentru respectivul proiect.Cei doi politicieni s-au amenintat cu plangeri penale la DNA.Locul dumneavoastra este la puscarie, domnule ministru!Domnule, ascultati-ma putin. Nu e nicio confuzie. In acea sedinta de guvern au fost sute de UAT-uri care au primit bani din fondul de rezerva.De ce nu ati spus biblioteca direct? De ce ati spus spital?Domnule, fiti mai calm! Eu ma autodenunt cu privire la escrocheria asta care spuneti dvs. ca este. Ce prostii spuneti dumneavoastra la spital este cu totul si cu totul altceva.Domnu' Cristescu, mergem amandoi maine la DNA. In viata mea nu m-am intalnit cu cine spuneti dumneavoastra. Ne autodenuntam amandoi.S-ar putea sa plec singur de acolo. (...) Este adevarat ca domnul Ludovic Orban a fost angajatul fratelui dumneavoastra acum cativa ani la firma lui?