Un ministru dezvaluie ca pentru o singura plata are nevoie de 14 semnaturi

"As vrea sa intelegeti ca e foarte mult formalism. Pentru un ordin de plata, pentru o plata, avem nevoie de 14 semnaturi in minister. Am rugat colegii sa verificam un proiect, fie o scoala, o gradinita, un drum asfaltat, sa vedem de cate semnaturi avem nevoie de la momentul cand am facut primul pas pentru un asemenea proiect.Cate avize avem nevoie, cat timp ne ia etc, sa le aratam romanilor de cate semnaturi avem nevoie si cate persoane sunt implicate in acest proces de realizare a unui obiectiv", a declarat Ion Stefan, miercuri seara, la B1 TV.Ministrul Lucrarilor Publice a mai spus ca sunt multi care lucreaza la un proiect, iar la final lucrarea e realizata de un constructor cu o mai slaba pregatire."O sa ramanem uimiti sa vedem cat de multi sunt cei care bifeaza si pun cate o stampila sau lucreaza la un asemenea proiect, iar la final lucrarea respectiva este realizata de un constructor si un angajat cu mai putina pregatire si drumul in loc sa aiba 4,5 metri o sa aiba numai grosimea de 15 cm samd.Deci ne acoperim fiecare dintre noi cu cate o hartie. Disipam responsabilitatea si o sa constatam ca la urma nu e nimeni vinovat. In Romania, de 30 de ani, nu e nimeni vinovat", a afirmat Ion Stefan.Ministrul a spus ca in minister "inca se plimba dosarele cu caruciorul" si isi doreste ca toti angajatii sa aiba semnaturi electronice.