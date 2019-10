Ion Tiriac: "Nu mai am bani!"

Ziare.

Presedintele Federatiei Romane de Tenis (FRT) si-ar fi donat toata averea fundatiei sale."Nu mai am bani! Eu toti banii i-am donat fundatiei! Traiesc bine, extraordinar traiesc. Mi se plateste si combustibilul la avion si tot", a dezvaluit Tiriac in cadrul emisiunii "Prietenii lui Ovidiu" de la Gsp.ro In 2016, Rise Project a relatat ca Ion Tiriac si-ar fi mutat toata averea de peste 1 miliard de dolari intr-o fundatie privata din Panama, informatia fiind dezvaluita in contextul scandalului "Panama Papers", cea mai mare scurgere de informatii legata de averile miliardarilor lumii.Ion Tiriac ocupa locul 1.867 la nivel mondial in topul Forbes.Este singurul roman inclus in cea mai recenta editie a topului miliardarilor.80 de ani a implinit anul acesta Ion Tiriac.