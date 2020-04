Presa americana, despre averea lui Ion Tiriac

Ziare.

Intr-un material publicat pe Sports Casting , jurnalistii americani titreaza ca "cel mai bogat sportiv in viata aflat in spatele lui Michael Jordan este un om de care probabil nu ati auzit"."Surprinsi sa-i vedeti numele atat de sus pe lista? Nu sunteti singurii. Ion Tiriac nu are un nume rasunator, dar succesul sau ca om de afaceri dupa retragerea din sport l-a transformat intr-unul dintre cei mai bogati oameni de sport din lume. De fapt, a fost cel mai bogat om de sport din lume pana anul acesta, cand Michael Jordan l-a depasit", a scris sursa citata.Americanii amintesc ca Tiriac are o avere de 1.2 miliarde de dolari si ca s-a imbogatit dupa anii '90.Mai intai a infiintat o banca , iar apoi a construit un imperiu imobiliar. In prezent, are numeroase reprezentante auto, afaceri in domeniul de retail si inclusiv o companie aeriana.Totodata, jurnalistii americani scriu si despre pasiunea lui Tiriac pentru masini."Cea mai comuna cale prin care Tiriac isi cheltuie averea este pe masini. Pana anul trecut el avea deja peste 400 de masini in colectie", a incheiat sursa citata.C.S.