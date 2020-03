Ce suma uriasa rateaza Ion Tiriac dupa ultima decizie luata de WTA si ATP

Ziare.

com

O lovitura grea pentru omul de afaceri roman, al carui profit anual de pe urma turneului era estimat la aproximativ 30 de milioane de euro.Ion Tiriac este patronul turneului de la Madrid din 2009, iar anul trecut a anuntat ca va continua sa organizeze competitia in capitala Spaniei cel putin inca 10 ani.7,2 milioane de euro erau premiile totale ale turneului desfasurat in Caja Magica."Dupa o analiza atenta, din cauza pandemiei de COVID-19, toate turneele ATP si WTA din sezonul de primavara pe zgura nu vor avea loc conform programului. Aici sunt incluse turneele ATP/WTA de la Madrid si Roma, pe langa turneele WTA de la Strasbourg si Rabat, si cele ATP de la Munchen, Estoril, Geneva si Lyon", se arata intr-un comunicat comun remis de WTA si ATP.Urmatoarele turnee programate in circuitul WTA sunt cele de la Nottingham si Rosmalen, care au ca data de start 8 iunie.I.G.