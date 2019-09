Cum l-a impresionat antrenorul Serenei Williams pe Ion Tiriac: "Imi ridic palaria"

Ziare.

Antrenorul Serenei Williams detine o academie de tenis in Franta, iar Tiriac a ramas de-a dreptul impresionant de facilitatile gasite acolo."Am fost saptamana trecuta la Sophia Antipolis, la Mouratoglou. Are un centru de tenis desenat de un arhitect roman. E o industrie de format jucatori si jucatoare de tenis. Pana la un anumit nivel. E mult mai complex acest centru", a spus presedintele Federatiei Romane de Tenis pentru Gazeta Sporturilor "Imi ridic palaria. M-a mirat! Au si liceu pana in clasa a 12-a. Si in fiecare an dau pe banda rulanta dau tineri care pleaca in SUA pe bursa totala de tenis. E un exemplu de urmat cel putin partial", a adaugat acesta.Patrick Mouratoglou o antreneaza pe Serena Williams din 2012.