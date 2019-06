Cum s-a incheiat procesul dintre Ion Tiriac si WTA: Decizia luata de tribunalul din New York

Ziare.

com

Instanta din New York a decis, prin intermediul judecatorului Jed. S. Rakoff, sa respinga procesul intentat de WTA lui Tiriac.Initial, Tiriac a dat in judecata WTA, pe motiv ca este obligat sa le ofere jucatoarelor aceleasi premii precum barbatilor in turneul de la Madrid.WTA l-a dat si ea in judecata pe Tiriac, sustinand ca nu respecta clauzele parafate in momentul in care a fost de acord sa organizeze un turneu de tenis Tiriac si-a retras insa plangerea de la tribunal, motiv pentru care instanta americana a hotarat ca procesul intentat de WTA nu mai are un scop.In ultimii ani, Tiriac s-a aratat revoltat de faptul ca WTA il obliga sa le ofere jucatoarelor premii egale cu cele ale barbatilor.Omul de afaceri sustinea ca interesul pentru tenisul feminin este mai scazut si ca nu ar trebui sa faca acest lucru."Cand femeile o sa produca la fel de mult precum barbatii, o sa le dau bani. Dar nu este cazul acum", a explicat Tiriac in urma cu doi ani.C.S.