Emil Boc, despre proiectul major pus la cale alaturi de Ion Tiriac

In acest sens, primarul Clujului poarta discutii avansate cu Ion Tiriac , cel care a avut aceasta initiativa."Noi ne dorim, incercam sa facem toate eforturile si lucram impreuna cu Federatia Romana de Tenis in acest sens. Sa vedem daca vom si reusi", a spus Boc pentru Fanatik De altfel, Ion Tiriac a anuntat inca de anul trecut ca a inceput discutiile pentru a organiza cel mai mare turneu de tenis feminin din istoria Romaniei.Fostul tenismen a luat legatura cu reprezentantii WTA si intentioneaza sa cumpere una dintre cele 4 licente disponibile.Competitia se va disputa pe zgura, daca va fi programata primavara, sau pe hard, daca va fi dupa Wimbledon In momentul de fata, Romania are un singur turneu WTA, la care se ofera premii de aproximativ 250 de mii de dolari.C.S.