Ion Tiriac a inceput un nou proiect: Investitie majora intr-un nou sport

Gerard Tsobanian, mana dreapta a lui Tiriac, a anuntat ca omul de afaceri planuieste sa transforme turneul de golf de la Madrid in cel mai important din lume."Vrem sa facem acelasi lucru pe care l-am facut si in tenis . Am inceput in urma cu 18 ani cu un turneu doar de baieti si o arena mica. Acum, turneul de tenis de la Madrid este al treilea din Europa dupa Roland Garros si Wimbledon si al saselea din lume.Spania este o tara cu o mare traditie in golf. Este de asemenea tara cea mai turistica pentru pasionati de golf, astfel ca avem o baza solida pentru a creste. Vrem sa facem Madrid capitala golfului, pentru ca oamenii sa nu vina atrasi de premii, ci pentru eveniment", a spus Tsobanian, citat de Expansion In plus, Tiriac a reusit sa atraga sponsori precum Rolex, Porsche si Estrella Damm, care vor contribui financiar.Prima editie va avea loc in acest an, intre 3 si 6 octombrie, la Madrid. Acest turneu de golf era organizat in mod uzual in luna aprilie, dar Tiriac a dorit sa fie mutat toamna pentru ca angajatii sai erau ocupati cu organizarea competitiei de tenis din luna mai.Tiriac va oferi anual premii in valoare de 1.5 milioane de euro pentru competitia ce va face parte din cel mai important circuit continental, Europe Tour.Golful este al patrulea sport in care Tiriac investeste dupa tenis, gimnastica si hochei . Omul de afaceri a mai construit un parc sportiv in zona Granitul din Bucuresti, iar pe viitor vrea sa infiinteze si o Universitate Sportiva in Otopeni.C.S.