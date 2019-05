Ion Tiriac, aproape de o intoarcere spectaculoasa in sportul romanesc

Ziare.

"Indiferent de problemele care sunt si de cei care saboteaza, boicoteaza si pun piedici actualei conduceri, activitatea federatiei merge mai departe ca si pana acum. Eu voi decide in zilele urmatoare daca voi candida la urmatoarele alegeri. Dar daca domnul Tiriac isi mentine intentia de a candida si de a deveni presedintele Federatiei Romane de Tenis, atunci cu siguranta eu nu voi mai candida", a spus Cosac."Venirea domnului Tiriac la conducerea federatiei ar insemna in primul rand o extrem de importanta lovitura de imagine. Cred ca orice federatie sau for sportiv si-ar dori sa aiba in frunte unul dintre cei mai mari manageri sportivi ai acestei planete. Cu siguranta dupa venirea dansului nivelul sponsorizarilor va creste, iar actiunile federatiei vor fi la un cu totul alt nivel. Intreaga societate are nevoie de un manager ca Ion Tiriac, nu numai tenisul romanesc", a adaugat actualul presedinte.Intrebat daca va ramane totusi in echipa lui Ion Tiriac, George Cosac a raspuns: "Ramane la aprecierea celor care vor vota si a domnului Tiriac daca voi face parte din noua echipa. Cu siguranta sunt cateva proiecte importante care trebuie duse mai departe, iar primul este sala cu 6 terenuri, hotel de 40 de camere, cantina si centru de recuperare, iar al doilea este Baza Doherty. Amandoua proiectele au intrat de altfel in linie dreapta".Adunarea Generala Extraordinara a Federatiei Romane de Tenis din 12 aprilie, in cadrul careia trebuiau luate decizii pentru deblocarea situatiei juridice a institutiei, nu a avut loc din lipsa de cvorum (prezenti doar 32 de membri asociati), aceasta urmand sa fie reprogramata in perioada urmatoare.Conform statutului, cei 54 de membri asociati trebuie sa voteze acordarea de drepturi depline si inscrierea in actul constitutiv a celorlalti 317 membri afiliati ai Federatiei Romane de Tenis. Dupa inscrierea in actul constitutiv a celor 317 membri afiliati va fi convocata o noua Adunare Generala in cadrul careia vor avea loc alegeri pentru functiile de presedinte, vicepresedinti si membri ai Comitetului Executiv.George Cosac a castigat al doilea sau mandat la conducerea FRT la alegerile din 17 noiembrie 2017, fiind votat de 140 din cei 160 de membri prezenti. Ministerul Tineretului si Sportului nu a recunoscut alegerile, sustinand ca la Adunarea Generala trebuiau sa voteze doar membrii asociati. In consecinta, MTS a refuzat sa acorde finantare Federatiei Romane de Tenis pe anul 2018.