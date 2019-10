Ion Tiriac, atac la adresa Mihaelei Buzarnescu: "Halep a jucat cu Buzarescu... cu Buzunarescu"

Ziare.

com

Facand referire la meciul disputat de Simona Halep cu Miki in turul doi de la Wimbledon, seful FRT i-a gresit intentionat numele."Halep, care n-a jucat deloc bine la inceputul Wimbledonului... Eu am fost acolo si si am vazut asta in turul 2, in meciul cu Buzarescu... cu Buzunarescu sau cum se numeste domnisoara asta! Au jucat amandoua mediocru", a spus Tiriac in cadrul emisiunii Prietenii lui Ovidiu de la Gsp.ro Mihaela Buzarnescu si tatal ei au criticat in mai multe randuri Federatia Romana de Tenis.Sportiva ajunsa la 31 de ani a acuzat Federatia Romana de Tenis ca nu i-a intins nicio mana de ajutor atunci cand avea nevoie.Ion Tiriac a devenit presedintele Federatiei Romane de Tenis in luna iunie a acestui an.