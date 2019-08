Ion Tiriac critica dur Federatia Internationala de Tenis: "Acesti oameni sunt bolnavi"

Ziare.

Fostul mare tenismen roman ii acuza pe oficialii ITF ca "distrug 120 de ani de traditie" prin modificarile aduse Cupei Davis."Distrug 120 de ani de traditie. Pentru ceea ce ITF a facut ar trebui sa fii inchis pe viata", a tunat Tiriac intr-un interviu pentru Tennis Magazine, potrivit Der Spiegel "Acesti oameni sunt bolnavi si n-au jucat tenis niciodata", a adaugat acesta.Editia din acest an a Cupei Davis nu se va mai disputa pe toata durata anului in format knockout, ci intr-o singura saptamana!18 reprezentantive se vor duela pentru trofeu intre 18 si 24 noiembrie in capitala Spaniei, Madrid.Un format similar va avea si editia de anul viitor a Fed Cup.I.G.