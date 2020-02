Ion Tiriac, declaratii dure: Timp de 30 de ani s-a facut genocid. Urmeaza Sahara, desertul

Ziare.

Presedintele Federatiei Romane de Tenis spune ca exista mari sanse ca acest sport sa moara in tara noastra dupa ce Simona Halep se va retrage."Asta e echipa Romaniei de FED Cup si, cu toata responsabilitatea, o spun: daca nu se iau masuri imediat, tenisul va muri la fel ca gimnastica! O sa dispara! Nu vad nicio sansa in lumea asta sa faca cineva asa ceva, pentru ca nu le pasa! Nu le pasa! Nu e trist ca nu vor, ci ca nu le pasa...Prin sport, salvezi tineretul. Nu ma plang in fata dumitale, ca nu mai plang de multa vreme... Dupa Simona Halep este Sahara, desertul! E trist, dar e adevarat. Timp de 30 de ani, cu sportul s-a facut genocid! Tot ce s-a castigat la Sidney si la Atena a fost mostenirea lui Ceausescu!", a spus Tiriac pentru ProSport Apoi, Tiriac a criticat dur si Federatia Internationala de Tenis pentru schimbarea formatului din Fed Cup."Mai mult decat atat, handicapatii de la Federatia Internationala au vandut si aceasta competitie fara sa isi dea seama! Cum poti sa joci 12 echipe de fete, intr-o saptamana, in acelasi club?! Unde ai 12 vestiare?! Unde ai destule terenuri, daca fiecare echipa are minimum 4 jucatoare, vreo 50 in total, sa se antreneze in fiecare zi?Experienta Cupa Davis, la cel mai mare club din Europa, cel de la Madrid, al meu, a aratat asta. Parca era un camp de refugiati, cu toate closetele inchiriate si toate automobilele alea in care aveau cate un dus inauntru ca sa se spele o echipa! 17 spectatori la meciul Croatia - Argentina... Domnilor, totul se rezuma la bani!", a mai spus Tiriac.