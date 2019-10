Ion Tiriac, despre relatia cu Simona Halep: "Nu e cea mai normala"

Ziare.

com

Tiriac spune ca relatia dintre el si Halep nu este cea mai normala, dar este la fel ca cele pe care le-a avut cu ceilalti elevi de-ai sai de-a lungul timpului.In acelasi timp, el nu a ratat sansa de a o lauda pe Simona pentru succesul de la Wimbledon din aceasta vara."Eu am o relatie cu Halep care nu e cea mai normala. Si nu e cea mai normala pentru ca e aceeasi relatie pe care am avut-o cu toata lumea. Si cu Becker, si cu toata lumea. Nefiind legat de un jucator... chiar daca as fi oficial cu Halep, manager sau antrenor, ar fi aceeasi situatie cu mine, eu nu-s dependent de treaba asta.La tenis nu poti sa ai antrenor sau manager pentru ca tu esti singurul care decide pe teren. Eu lui Simona foarte rar si in ultima vreme mai deloc ii spun... am fost mai bucuros decat toata Romania de cadoul pe care mi l-a facut. Eu am avut un elev, Ivanisevic, si o romanca de-a mea care au castigat Wimbledonul. Halep iti face un cadou, Wimbledonul, mai pretios decat o medalie olimpica!", a spus Tiriac la emisiunea Prietenii lui Ovidiu.Managerul oficial al Simonei Halep este fosta campioana de la Roland Garros, Virginia Ruzici, insa Tiriac este cel care ii da sfaturi legate de bani.Omul de afaceri ii negociaza contractele de imagine si o sfatuieste cu privire la acestea.M.D.