Ion Tiriac dezvaluie cine e sportiva din Romania care l-a impresionat profund: Are o vointa iesita din comun

Sportiva noastra revine dupa o noua accidentare grava, iar Tiriac s-a aratat impresionat de faptul ca aceasta este foarte determinata sa joace in continuare la cel mai inalt nivel."Trebuie sa ai o vointa iesita din comun, anormala! Sa treci peste toate astea, sa ajungi unde ai ajuns! Sunt convins ca, daca s-a recuperat ca lumea, va reveni la cel mai inalt nivel. I-am zis sa-si mai ia o luna decat sa riste. Se vede pe limba ei, pe fata ei ca arde sa intre pe teren!Eu am fost privigeliat ca am avut ocazia sa cunosc inca o romanca in acest fel si le multumesc pentru toate bucuriile aduse romanilor!", a spus Ion Tiriac dupa intalnirea cu Cristina Neagu.In discursul despre Cristina Neagu, Tiriac a facut si o mica gafa, numind-o "Cristina Halep".Cristina Neagu are o cariera de top, dar care a fost marcata si de numeroase accidentari grave.Ion Tiriac i-a fost insa alaturi si in momentele dificile, iar in 2011 a ajutat-o sa se opereze la un doctor celebru din SUA."Eu deja aveam dureri la umar de vreun an de zile. Am tras foarte mult si la echipa nationala, iar in 2011, Anja (n.r. Anja Andersen) a venit la Oltchim si stia foarte bine de problemele de la umar. Aveam dureri foarte mari si a venit asa, ca o eliberare sa vad ca un antrenor se gandeste si la starea mea de sanatate. Au fost foarte multe discutii tensionate cu cei de la club. Si, practic, m-am trezit la finalul sezonului ca nu jucasem pentru echipa si nici nu stiam ce am la umar, nici ce trebuie sa fac pe mai departe.Si a venit acel telefon salvator tot de la domnul Tiriac, care mi-a spus: Uite, e un doctor in America, la New York, a operat-o pe Sarapova si ea deja incepe sa joace cu mingea de tenis . N-ai vrea sa incerci acolo? Si atunci am zis: Da, vreau sa merg acolo, sa vad ce am la umar. Am primit un diagnostic destul de greu de digerat, pentru ca era de fapt o afectiune de care nu mai auzisem, la nivelul umarului. Doctorul mi-a spus din start ca e vorba de minimum un an de recuperare, eu statusem deja de 4 luni. Imi aduc aminte ca m-am operat si abia dupa 9 luni de zile am reusit sa arunc cu doua maini o minge de handbal, asa, de deasupra capului, si aveam dureri foarte mari", a spus Neagu la TelekomSport, anul trecut.C.S.