Ion Tiriac dezvaluie motivul pentru care s-ar urca pe masa Guvernului: I-as intreba daca nu le e rusine

"Eu nu vreau sa ajunga tenisul ce a ajuns gimnastica. (...) Problema este extraordinar de grava, pentru ca nu ii pasa nimanui pe unde ajunge sportul. (...) Dupa Halep, mi-e tare frica ca ne ducem in neant daca nu se fac niste centre federale si Clujul este probabil primul in care se poate face si primarul dvs si-a dat consimtamantul la acest lucru, niste centre pentru copii. (...) Cu toata responsabilitatea, in era comunista era mai bine cu sportul, era mai bine cu invatamantul, chiar daca erau celelalte restrictii ingrozitoare. (...) Bugetul Ministerului Tineretului si Sportului e 0,0048% din bugetul statului roman. (...)Daca maine dimineata eu as fi ministrul sportului, in prima sedinta de guvern m-as urca pe masa - vorbesc serios - si le-as spune daca nu le e rusine cu 0,0048% si nu m-as da jos de pe masa pana cand nu as obtine 1%. Daca nu, sa-si faca ei treaba. Dar astia suntem, cu astia defilam", a spus Ion Tiriac, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de Simona Halep si Ilie Nastase Simona Halep, Ion Tiriac si Ilie Nastase au participat, la Cluj, la un eveniment organizat de Federatia Romana de Tenis si Winners Sports Club, in cadrul caruia si-au propus sa popularizeze tenisul in randul copiilor.La eveniment au participat circa 200 de copii cu varste cuprinse intre 3 si 7 ani, cu care cei trei au schimbat cateva mingi pe terenurile clubului Winners."Am avut emotii sa-i intalnesc pe copii, a fost o zi frumoasa pentru toata lumea si vreau sa multumesc clubului Winners pentru ca a facut o treaba foarte buna si totul a fost organizat foarte, foarte bine. Imi place la Cluj, de fiecare data am avut momente foarte frumoase si cu drag vin inapoi. Sper ca acesti copii sa prinda drag de tenis si sper ca in viitor sa avem cat mai multi campioni, dar trebuie sa-i sustinem si noi cumva. De aceea am venit astazi aici", a declarat, la randul sau, Simona Halep.