"Ion Tiriac dezvaluie planul grandios pe care l-a pus la cale"

Ziare.

com

Recent numit in functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis, Tiriac a anuntat ca vrea sa construiasca mai multe centre regionale in diverse zone ale tarii.Acestea vor avea ca scop descoperirea si cresterea tinerilor talentati, care ar urma sa primeasca si sprijin financiar."Sper ca in urmatoarele 6 luni sa facem cel putin 4-5 centre regionale. La Constanta, Cluj si asa mai departe, care sa fie finantate de primarii. Iar cei 300-400 de copii de acolo sa poata juca gratis. Saracutul are tot timpul mai multa vointa, insa e greu ca taticul sa plateasca si terenul, si antrenorul, si mingile si asa mai departe. Facem lucrurile astea si dam drumul la motor", a spus Tiriac la Arenele BNR In momentul de fata, in Romania exista un singur centru organizat de tenis , in Bucuresti, unde mai multi sportivi au acces gratuit.In schimb, restul sunt obligati sa plateasca chiria terenurilor si antrenorii pentru a se putea pregati.C.S.