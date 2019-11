Ion Tiriac, dornic sa ia o decizie radicala: Am obosit sa ma lupt cu toti nebunii

Ziare.

com

Omul de afaceri a mentionat ca se gandeste serios sa accepte aceasta oferta, in conditiile in care inca nu a semnat prelungirea cu autoritatile din Madrid."Am primit un telefon si mi s-a transmis ca un emir vrea sa cumpere turneul de la Madrid. Eu l-as vinde pentru ca sunt atat de obosit sa ma bat cu toti nebunii, cu toti dobitocii. Nu mai pot sa stau daca nu imi fac alt stadion.Plec cu el in Germania, acolo un bilet este la 47 de euro, nu cu 7 euro ca la Madrid. Spaniolii castiga 130 de milioane de euro pe an, iar mie imi dau 7-8 milioane, buni si aia", a afirmat Tiriac la SportED Talks cu Virgil Stanescu. Ion Tiriac isi doreste ca autoritatile din Madrid sa construiasca o noua arena in complexul Caja Magica.Spaniolii au investit deja 300 de milioane de euro pentru a construi arena in care are loc turneul lui Tiriac.C.S.