"Ion Tiriac, lasat cu ochii in soare de Guvernul Ungariei: Cati bani trebuie sa-i plateasca maghiarii"

Omul de afaceri nu a primit suma pe care ungurii i-au promis-o, desi termenul de plata era luna octombrie a anului trecut.Tiriac trebuie sa primeasca din partea ungurilor in jur de 370 de mii de euro.In speranta ca va rezolva litigiul aparut, Tiriac i-a trimis o scrisoare ministrului Sporturilor din Ungaria, Tunde Szabo, conform index.hu Conform presei din tara vecina, Guvernul Ungariei a virat banii in conturile Federatiei de Tenis de la Budapesta, dar banii nu au mai ajuns la Tiriac.Politicienii maghiari s-au implicat si ei in acest caz, care va fi dezbatut intr-o sedinta viitoare a Federatiei de Tenis din Ungaria.Forul de la Budapesta se afla in conflict cu guvernul maghiar, care banuieste ca fondurile directionate au fost folosite in scopuri ilicite.Deranjati de numeroasele controale, oficialii Federatiei de Tenis din Ungaria s-au opus anul trecut mutarii turneului de tenis feminin de la Bucuresti la Budapesta, desi Guvernul semnase actele cu proprietarul licentei.C.S.