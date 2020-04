Ion Tiriac face un gest superb

Ziare.

Omul de afaceri a hotarat sa ajute 520 de familii din cartierul Usera din Madrid, conform Soy-de.com. Astfel, prin intermediul fundatiei sale, Tiriac le ofera pachete cu hrana care sa le ajunga timp de o luna.Tiriac a inceput sa faca acelasi lucru si in Romania prin intermediul fundatiei sale si ofera cosuri cu alimente in valoare de 60 de euro pentru 40 de mii de varstnici romani.Valoarea totala a donatiilor ajunge astfel la 2.4 milioane de euro.Ion Tiriac are o avere estimata la 1.2 miliarde de dolari.C.S.