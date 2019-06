Ion Tiriac, fata in fata cu principalul contracandidat de la alegeri - de ce a plecat acesta nemultumit de la intalnire

Ziare.

Intalnirea a avut loc la solicitarea lui Vecerdea, care a dorit sa afle ce-si propune Tiriac sa realizeze daca va fi ales presedinte.Vecerdea a mentionat ca a plecat nemultumit de la intalnire deoarece Tiriac nu a reusit sa-i explice ce-si propune sa faca. Mai mult, presedintele clubului de tenis Pamira mai este nemultumit ca programele candidatilor nu sunt publice."In primul rand am solicitat o intalnire cu domnul Ion Tiriac pentru a discuta despre lipsa totala de transparenta, sa-i spunem asa, a executivului sau a oamenilor care conduc acum federatia de tenis. Asta, datorita faptului ca nu au publicat niciunul din cv-uri si nici programele pe care candidatii le-au depus pentru alegerile care urmeaza sa se desfasoare peste cateva zile. Al doilea motiv, este ca voiam sa aflam mai mult despre cum si sub ce forma domnul Ion Tiriac doreste sa sprijine tenisul romanesc, mai precis din aceasta functie de presedinte al federatiei. A confirmat ca urmeaza sa candideze si faptul ca doreste sa ajute federatia pentru un termen foarte limitat, de 6 luni. Inca nu am reusit sa ma clarific modul in care vrea sa faca acest lucru. Ultimul aspect, cel mai important, am solicitat sa agreeze o desfasurare corecta a alegerilor si cu fair-play, asa cum se cuvine in tenis si in sport. Am solicitat in mod special acest lucru datorita faptului ca ultimele Adunari Generale s-au desfasurat intr-o nota foarte incordata si am fost foarte surprins sa vad o atitudine haotica si chiar agresiva la persoana mea din partea mai multor participanti la Adunarea Generala.Din pacate, imediat dupa intalnirea cu dl. Tiriac, am observat ca lucrurile nu s-au imbunatatit. In continuare este lipsa de transparenta, nu sunt publicate cv-urile si programele fiecaruia, nu se cunosc efectiv nici macar oamenii care voteaza, iar acest lucru este foarte grav. O sa mai fac inca o data un apel atat la dl. Ion Tiriac ca participant activ la aceasta Adunare Generala si candidat, dar si la fosta conducere - Cosac, Marcu, Itu - pentru a avea o Adunare Generala cu mai mult bun simt. Un alt aspect important este faptul ca grupari sportive din Romania cu investitii serioase, precum Tenis Club Pamira din Sibiu, nu au drept de vot. Este evident o sincopa, o greseala a actualei conduceri si a celor de dinainte, precum si a Ministerului", a spus Vecerdea, intr-un comunicat de presa.Alegerile pentru sefia Federatiei Romane de Tenis vor avea loc pe 19 iunie.Ion Tiriac ii va avea contracandidati pe Razvan Itu, Marius Vecerdea, Ion Tupa si Liviu Ursuleanu.C.S.