Ion Tiriac i-a trimis o scrisoare presedintelui ITF: Ce ii reproseaza sefului tenisului mondial

Omul de afaceri i-a reprosat lui Haggerty ca, prini deciziile luate, a distrus Fed Cup si Cupa Davis , dupa schimbarea formatului competitional."Am fost ales presedintele Federatiei Romane de Tenis si din aceasta calitate as vrea sa va anunt ca sunt impotriva sistemului pe care intentionati sa il puneti in aplicare pentru Cupa Federatiei.Acelasi lucru se aplica si in cazul Cupei Davis, diamantul din lumea tenisului, cu o istorie de peste 100 de ani. Este de neconceput ca ati aprobat un astfel de sistem pentru Cupa Davis si Fed Cup, conform caruia 18, respectiv 12 echipe joaca in acelasi timp si in acelasi loc timp de 6-7 zile pentru un trofeu mondial. Este adevarat ca sportul a evoluat in toate aspectele sale, dar asta nu justifica vanzarea si uciderea acestui bun impresionant in scopuri financiare. (...) Cred cu tarie ca multi dintre jucatorii actuali nu vor accepta sa joace in acest format propus de dumneavoastra si aura nationalista a acestui eveniment s-a pierdut pentru totdeauna", a scris Tiriac, citat de News.ro. De asemenea, Tiriac a cerut ca toate salariile oficialilor din cadrul ITF sa devina publice."Activez in acest sport de peste 65 de ani, astfel ca este datoria mea in mandatul scurt sa fac din federatia romana o voce auzita bine in comunitatea ITF", a mai scris Tiriac.C.S.