Ion Tiriac ii pune la zid pe organizatorii Wimbledonului

Omul de afaceri roman spune ca la Wimbledon sunt in mare aceleasi conditii ca in urma cu 60 de ani!"Wimbledonul nu e cu nimic schimbat fata de 1959. Wimbledonul a ramas la fel, coada e de 5 kilometri... Au acoperit doua terenuri, dar le mai trebuie inca 20 si sunt in regula! E insa cel mai impresionant turneu din lume. Au avut curajul sa mentina iarba, dar daca te uiti in a doua saptamana o sa vezi pamant. Biletele s-au scumpit un pic, cam de 10 ori mai mult ca pe vremea mea...", a spus Tiriac intr-un interviu acordat Prosport "De asemenea, in cartea mea de adrese, fara a fi considerat comunist, este obscen sa dai unui jucator 60.000 de lire daca pierde in turul 1 la Wimbledon", a continuat acesta.O alta nemultumire a lui Tiriac e legata de numarul mic de bilete pus la dispozitie de organizatori."Dupa cum ati vazut, la Wimbledon sunt tot mai putini romani, pentru ca n-au putut sa intre. Federatia Romana de Tenis are un set de bilete pe an, iar noi, fostii jucatori, avem o legitimatie cu care ne mai lasa din cand in cand pe Central", a conchis Tiriac.1-14 iulie e perioada in care se desfasoara Wimbledon 2019.