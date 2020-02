Ion Tiriac il critica pe Klaus Iohannis: Am mers cu caciula in mana la el si nu mi-a mai raspuns la telefon

Ziare.

Tiriac afirma ca Iohannis i-a promis ca isi va angaja doi oameni speciali care sa monitorizeze situatia sportului romanesc, dar ca in cele din urma nu a mai facut acest lucru si nu i-a mai raspuns la telefon."Am fost la presedinte, cu caciula in mana. L-am rugat sa angajeze pe cineva care doar sa se uite la sport. Mi-a spus 'domn Tiriac, doi angajam!'. Apoi nu mi-a mai raspuns la telefon. E presedinte, are treaba multa, vorbeste cu toata lumea. Dar pentru sport n-a facut nimic!", a spus Tiriac pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.In ultima perioada, tot mai multe nume din sportul romanesc au lansat apeluri catre clasa politica pentru majorarea bugetului sportului.Situatia cea mai grava este la Federatia Romana de Tenis, care are finantarea blocata de cativa ani din cauza unui litigiu in instanta.C.S.