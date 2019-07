Ion Tiriac, impresionat de Darren Cahill: Dezvaluirea facuta de omul de afaceri roman

Ziare.

Fostul tenismen roman spune despre tehnicianul in varsta de 53 de ani, alaturi de care Simona Halep a ajuns pe primul loc in ierarhia WTA si s-a impus la Roland Garros in 2018, ca "este unul dintre foarte putinii care cred ca stie ceva despre tenis""Simona are un antrenor si acum, este un roman si este in semifinale la Wimbledon. Vorbeste si cu Darren. In cartea mea, dar cu alte adrese, Darren este unul dintre foarte putinii care cred ca stie ceva despre tenis", a spus Tiriac pentru Prosport Tiriac a prezentat apoi si un exemplu, dupa o conversatie purtata cu Simona Halep la aceasta editie de la Wimbledon."Va dau un singur exemplu, acum doua zile, domnisoara Simona Halep imi spune: 'Am batut-o pe asta, dar am servit al dracului de prost. M-am dus si m-am antrenat imediat dupa ce am terminat, m-am dus sa servesc'. I-am spus: 'Intreaba-l pe Darren asta, nu este el acolo, dar te vede pentru ca iti comenteaza meciurile. Eu as arunca mingea mai jos...'. ' (n.red. reactia Simonei) Vai de mine si de mine, asta mi-a spus acum o ora si el'. Sunt niste lucruri care unul, intr-adevar, le pipaie si le vede. Dar, cineva apoi trebuie sa le implementeze", a mai precizat acesta.In prezent, Simona il are ca antrenor pe Daniel Dobre, insa nu exclude posibilitatea de a relua colaborarea cu Darren Cahill incepand cu sezonul viitor.