Ion Tiriac, impresionat de marea speranta a tenisului romanesc: Are un forehand de nota 12

La doar 14 ani, Coman a fost invitat de Tiriac la complexul pe care il detine in Baneasa pentru a se pregati sub privirile sale.Tiriac a fost de-a dreptul impresionat de jocul tanarului tenismen, in special de lovitura sa de forehand."La final, domnul Tiriac ne-a spus despre Alex ca are o tehnica foarte buna, care depaseste nivelul categoriei de varsta 14 ani. S-a exprimat ceva de genul 'are un forehand nu de nota 10, de 12...'. A incercat sa ii explice cateva aspecte referitoare la caracteristicile jocului de tenis modern vis-a-vis de pozitionarea apropiata de linia de fund, pentru a putea dirija si conduce punctul, jocul, fizicul lui Alex permitandu-i dezvoltarea unui stil de joc agresiv, cu urcarea spre fileu pentru inchiderea punctelor.De asemenea, a apreciat calitatea serviciului unu al lui Alex, forta si plasamentul, punctand faptul ca la serviciul doi este loc de imbunatatire cu privire la kick si la efect. Ca si amanunte, la finalul antrenamentului, domnul Tiriac ne-a spus ca, daca Alex continua pe acest drum si face pasii care trebuie, el il vede undeva in Top 50", a povestit Delia Coman, mama tanarului tenismen, pentru Libertatea. Alexandru Coman ocupa in acest moment locul 2 in clasamentul international destinat tenismenilor sub 14 ani.De asemenea, el este pe locul 25 in clasamentul jucatorilor sub 16 ani.C.S.