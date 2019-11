Ion Tiriac lanseaza un avertisment public din cauza problemelor interminabile de la FRT

Ziare.

com

El spera ca noul ministrul al Tineretului si Sportului, Ionut Stroe , sa gaseasca o solutie in ceea ce priveste finantarea."Tenisul romanesc se indreapta spre o perioada foarte, foarte, foarte dificila dupa 'era Halep'. Noi am avut si inca avem acest fenomen Halep, dar dupa ce se incheie vom avea un gol imens care va fi extrem de greu de umplut. Pentru ca il poti umple numai daca semeni acum si culegi peste 10 ani. O sa vedem de unde vin si banii, daca nu prin finantare de la Guvern, atunci o sa ii gasim in alta parte. Domnul Stroe zice ca are toata bunavointa sa gaseasca o solutie pentru finantare, acum sa vedem unde este solutia", a spus Tiriac pentru AGERPRES.Aflat la prima Adunare Generala dupa alegerile din luna iunie, Ion Tiriac a mentionat ca rolul de presedinte al Federatiei Romane de Tenis nu este asa de greu pentru ca are in jurul sau o echipa care munceste pentru binele acestui sport."A fost prima Adunare Generala de la alegeri, o Adunare Generala normala, fara probleme. S-a citit tot ce s-a facut in cadrul federatiei, iar eu mi-am dat cu parerea despre ce s-a facut in ultimele 5 luni in care am progresat cum a trebuit sa progresam. Acum vedem ce se poate face in continuare. Milionul de dolari il faci intr-o zi si poti sa-l pierzi in 2 ore. Ca presedinte de federatie nu e asa greu pentru ca eu ii am pe acesti oameni in jurul meu, care au muncit. Si au muncit voluntar, pentru ca ei nu sunt salariati ai federatiei. Sunt niste oameni care iubesc tenisul si muncesc pentru el", a precizat Tiriac.Adunarea Generala a Federatiei Romane de Tenis s-a desfasurat, joi, in prezenta a 21 de membri dupa ce miercuri sedinta a fost declarata nestatutara din lipsa de cvorum (doar 7 membri prezenti).In cadrul AG au fost prezentate si votate urmatoarele documente: raportul Comitetului Director privind activitatea federatiei de la ultima Adunare Generala, bilantul contabil pe anul 2018, raportul Comisiei de cenzori pe anul 2018 si planul anual de activitate si bugetul de venituri si cheltuieli pe 2019.Acesta este al doilea an in care Federatia Romana de Tenis nu primeste finantare de la bugetul de stat din cauza problemelor juridice.Fostul candidat la presedintia Federatiei Romane de Tenis, dar si la un post de vicepresedinte, Marius Vecerdea, tergiverseaza solutionarea apelului in procesul deschis de acesta prin care contesta alegerea lui Ion Tiriac la conducerea institutiei, arata conducerea FRT intr-un comunicat remis AGERPRES, acesta fiind motivul pentru care federatia nu poate avea un buget de la Ministerul Tineretului si Sportului.Ion Tiriac a fost ales presedinte al Federatiei Romane de Tenis la 19 iunie, contracandidatul sau, Marius Vecerdea, reprezentant al clubului Pamira din Sibiu, anuntand la finalul Adunarii Generale ca va contesta alegerile in instanta.