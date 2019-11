Ion Tiriac, mai furios ca oricand la Adunarea Generala a Federatiei Romane de Tenis

Ziare.

"Federatia Romana de Tenis a ajuns batjocura sportului romanesc. Aceasta federatie a aderat la federatia internationala de tenis in 1920, fiind una dintre primele sapte federatii. Avem o istorie care ne obliga si din punctul asta de vedere noul statut trebuie sa cuprinda anumite treburi. Ne-am adunat ca sa ne dispersam. Asta e o treaba clasica in politica romaneasca, speram ca in sport nu e asa. Sa speram ca maine nu va fi asa. Adunarea Generala se va tine in orice caz, cu participantii care vor fi maine", a afirmat Tiriac.Oficialul FRT considera ca tenisul este una dintre putinele discipline din Romania care are sansa sa castige o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020."Acum trebuie sa vedem cum mergem mai departe.Tenisul este astazi al doilea sport in Europa. Trebuie sa punem lucrurile la punct si nu cu mai putina mandrie. Stiti cine suntem noi in ultimii 50 de ani? Pai avem numarul 1 la baieti si numarul 1 la fete. Sunt foarte putine tari care au asa ceva. Spuneti-mi si mie cine a avut numarul 1 la fete si la baieti in ultimii 30 de ani? Noi am avut toate treburile astea, am avut 3 finale de Cupa Davis . Si acum e unul dintre putinele sporturi, din pacate, care are sanse la o medalie la Jocurile Olimpice de anul viitor. Si mititica asta finantare, nici asta nu am avut-o pentru ca nu suntem legali. Nu stiu cand o sa mai fiti legali", le-a mai spus Tiriac celor 7 membri afiliati care au fost prezenti la Adunarea Generala.Fostul candidat la presedintia Federatiei Romane de Tenis, dar si la un post de vicepresedinte, Marius Vecerdea, tergiverseaza solutionarea apelului in procesul deschis de acesta prin care contesta alegerea lui Ion Tiriac la conducerea institutiei, arata conducerea FRT intr-un comunicat remis AGERPRES, acesta fiind motivul pentru care federatia nu poate avea un buget de la Ministerul Tineretului si Sportului.Ion Tiriac a fost ales presedinte al Federatiei Romane de Tenis la 19 iunie, contracandidatul sau, Marius Vecerdea, reprezentant al clubului Pamira din Sibiu, anuntand la finalul Adunarii Generale ca va contesta alegerile in instanta.Adunarea Generala Ordinara a Federatiei Romane de Tenis, care ar fi trebuit sa aiba loc miercuri, a fost declarata nestatutara, din lipsa de cvorum, la intalnire fiind prezenti doar 7 reprezentanti ai cluburilor, din minimum de 36 cat ar fi fost nevoie pentru ca sedinta sa poata avea loc.Conform statutului federatiei, Adunarea Generala, a fost reprogramata joi, de la ora 12:00, la Centrul National de Tenis, avand pe ordinea de zi aceleasi puncte, si va avea loc indiferent de numarul reprezentantilor cluburilor care vor fi prezenti.