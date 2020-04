Ion Tiriac nu mai e cel mai bogat om de sport din lume: Cine l-a intrecut si ce avere are

Ziare.

com

Fostul tenismen a fost intrecut de fostul mare baschetbalist Michael Jordan, conform calculelor facute de Celebrity Net Worth "Incepand cu aprilie 2020, averea lui Michael Jordan este estimata la 2.2 miliarde de dolari", a anuntat sursa citata.In schimb, averea lui Ion Tiriac este estimata la 1.2 miliarde de dolari."Din pacate pentru Ion, ultima parte a anului 2019 si prima parte din 2020 nu au fost atat de generoase pentru el. Iar criza economica recenta anunta un an dificil pentru imperiul construit in domeniul financiar, imobiliare, hoteluri si calatorii", a comentat sursa citata.Sursa citata mai scrie ca Tiriac a profitat din plin de relatiile pe care si le-a facut in Germania pentru a se imbogati dupa caderea regimului comunist.Conform estimarilor, averea lui Tiriac era deja de 100 de milioane de dolari in 1991, ajungea la 500 de milioane de dolari in 2000, la 9000 de milioane de dolari in 2005, iar in 2007 ajungea la 1 miliard de dolari.C.S.