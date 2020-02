Ion Tiriac o avertizeaza pe Simona Halep inaintea Jocurilor Olimpice din vara

Ziare.

Tiriac e convins ca Halep si Tecau au nevoie de mai multe meciuri impreuna pentru a putea conta in lupta pentru medalii."Tecau e numarul 7, 8, 10, cat e el, ea e numarul 2, 1, 3... Matematica iti iese. Insa pe teren e alta treaba. Mixtul ala trebuie sa-l joci impreuna de atatea ori. Eu nu-mi aduc aminte cu Nastase, in 10 ani de zile, sa ne fi lovit rachetele, fiecare stia unde e locul lui, care-i treaba lui. Jucan in fiecare zi! Nu poti dumneata sa astepti rezultate. Nu e chiar asa usor, trebuie sa ai o experienta comuna", a spus Tiriac, potrivit Sport.ro "S-ar putea intampla ca Tecau sa aiba ceva mai mult noroc la Olimpiada decat in ultima vreme, s-ar putea ca Simona sa-si castige drepturile pe care i le da clasamentul de astazi si sa se claseze in prime e trei, sau poate chiar aurul. Suprizele Simonei sunt si alea bune, si alea rele, dar alea bune sunt primordiale, pentru ca n-ai gasit la supermarket un Wimbledon sau un Roland Garros. Simona poate sa cucereaza aur, platina si argint, oricand vrei. Inca cum poate, si din cauza efortului, din cauza meciurilor jucate sau nejucate, sa si piarda. Dar sansa e acolo", a completat fostul tenismen roman.24 iulie - 9 august 2020 e perioada in care se vor disputa Jocurile Olimpice din vara.