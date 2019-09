Ion Tiriac, obligat sa demoleze patinoarul construit in 2016: "Ma stupefiaza infantilitatea organelor care sunt responsabile pentru asa ceva"

Ziare.

"Presedintele Federatiei Romane de Tenis a cerut deja aprobarile demolarii pentru a face loc proiectului pentru sina de cale ferata dintre aeroport si Gara de Nord", anunta Gazeta Sporturilor "Din pacate, cu linia asta ferata, care trece pe deasupra acelei strazi, am inceput sa luam aprobari pentru demolarea patinoarului. Nu pot lasa copiii cu trenul pe deasupra", a spus Tiriac pentru sursa citata."Pe mine ma stupefiaza infantilitatea organelor care sunt responsabile pentru asa ceva. Faptul ca inca nu se stie proiectul. Daca trenul trece printr-un butoi sau se fac doar doua garduri fonice. Am fost la Minister, fara niciun rezultat. Daca e asa si se face acest tren, tot acest proiect cade. Trebuia sa fie o piscina olimpica, apoi sala Nadiei de gimnastica. Apoi un centru de tenis cu 30 de terenuri. Cu camin de 40-50 de camere. Asa voiam. Acum patinoarul e inchis. Nu pot da drumul in aceste conditii! Unde mergem, nu stiu", a completat presedintele FRT.Patinoarul din Otopeni a fost deschis in luna decembrie a anului 2016.