Ion Tiriac obtine o victorie importanta la Tribunalul Bucuresti

Numirea lui Tiriac a fost contestata de Marius Vecerdea, presedintele clubului Pamira Sibiu, dar Tribunalul Bucuresti a admis cererea de inregistrare a noilor organe de conducere ale federatiei, conform ProSport Decizia poate fi atacata cu apel in 5 zile.Ion Tiriac a castigat alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Tenis pe 19 iunie, invingandu-l pe Marius Vecerdea.Omul de afaceri a anuntat ca va sta 6 luni in fruntea forului, avand ca scop deblocarea finantarii Federatiei Romane de Tenis.Finantarea Federatiei Romane de Tenis a fost sistata in 2017, dupa ce instanta a decis ca alegerile in care George Cosac a fost reales in functia de presedinte nu au fost statutare.Concret, Marius Vecerdea, un alt candidat la acele alegeri, a avut castig de cauza in instanta cand a sustinut ca au votat mai multe cluburi decat cele afiliate.C.S.