Ion Tiriac, pe cale sa declanseze un scandal major in echipa de Fed Cup - ce decizie vrea sa ia

Surse din cadrul Federatiei Romane de Tenis au dezvaluit pentruca Tiriac nu mai vrea sa le ofere bonusuri de participare jucatoarelor ce vin la meciurile de Fed Cup.Pana in prezent, jucatoarele incasau bani doar pentru ca se prezentau la lot si alte bonusuri in functie de rezultatele avute.Tiriac nu mai vrea insa sa le plateasca si bonusul de participare, ci doar cel pentru performanta, motiv pentru care le-a transmis subordonatilor sai sa le comunice acest lucru sportivelor.Angajatii din FRT s-au panicat insa in momentul in care au aflat planul lui Tiriac, avand in vedere ca exista un precedent de anul trecut, cand sportivele au amenintat ca vor face presiuni publice din cauza faptului ca existau intarzieri la plata."Daca nu le dam bonusul de participare nu o sa mai vina nimeni la lot", i-au transmis angajatii FRT lui Tiriac, dar acesta vrea sa mearga mai departe cu planul sau si sa le ofere jucatoarelor doar bonusuri de performanta.Anul trecut, situatia a fost extrem de tensionata in echipa de Fed Cup, dupa ce Federatia Romana de Tenis a intarziat sa faca anumite plati, pe fondul lipsei de finantare din partea Ministerului Tineretului si Sportului.Ana Bogdan si Monica Niculescu au fost extrem de nemultumite, dar in cele din urma situatia s-a rezolvat.Urmatoarea partida a Romaniei in Fed Cup va avea loc pe 7 si 8 februarie, contra Rusiei.Simona Halep a anuntat deja ca nu va participa, dar nu din cauza situatiei financiare. Din informatiile Ziare.com, Simona era singura jucatoare care nu incasa banii de la Federatia Romana de Tenis, preferand sa ii doneze.